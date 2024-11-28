Elektrikli Araç Şarj Soketleri Ekimde Yüzde 4,09 Arttı

Elektrikli Araç Şarj Soketleri Ekim Ayında Büyümeye Devam Ediyor

Elektrikli araç şarj noktalarının sayısı, Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 4,09 artarak 24 bin 334'e yükseldi. Bu artış, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan "Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri" raporunda bildirildi.

Yayınlanan raporda, şarj istasyonlarının toplam kurulu gücünün de Ekim'de bir önceki ay ile kıyaslandığında yüzde 3,77 artış göstererek 1568 megavat seviyesine çıkması dikkat çekti. Eylül ayında bu rakam 1512 megavat olarak kaydedilmişti.

Şarj Noktalarında Önemli Artışlar

Ekim ayı içerisinde, AC şarj noktası sayısının 14 bin 543'ten 15 bin 029'a yükseldiği gözlemlenirken, DC şarj noktası sayısı ise 8 bin 834'ten 9 bin 305'e çıktı.

Elektrikli Araç Sayısı Rekor Kırdı

Öte yandan, Eylül ayında 146 bin 965 olarak kaydedilen elektrikli araç sayısı, Ekim ayında 155 bin 319'a ulaşarak önemli bir artış gösterdi.

Elektrikli araçların ve şarj altyapısının sürekli büyümesi, Türkiye’nin bu alandaki potansiyelini gösteriyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.