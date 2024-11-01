Elektronik İlan Doğrulama Sistemi Hem Manisa Hem de Bolu'da Başlıyor

Elektronik İlan Doğrulama Sistemi Uygulaması

Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası'nın (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, Elektronik İlan Doğrulama Sistemi'nin (EİDS) devreye girdiğini açıkladı. Bu sistem, gayrimenkul satışlarında görülen sahte ilan dolandırıcılığını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Kimlik ve Yetki Doğrulaması Zorunlu

Akçam, pilot uygulama olarak Manisa ve Bolu'da başlatılan bu yeni sistemle, kimlik ve yetki doğrulaması yapılmadan ilan verilemeyeceğini belirtti. Ayrıca, 15 Eylül'de Türkiye genelinde genişletilecek olan sistemle birlikte, kaçak emlakçıların sayısının azalacağı ifade edildi.

Uygulamanın Aşamaları

Akşam, sözlerine şöyle devam etti: "Yıl sonunda EİDS Türkiye genelinde devreye girecek. 1 Ocak 2025 itibarıyla ise ilan vermek isteyen herkesin, yetki doğrulamasını alması gerekecek. Bu sayede gayrimenkul piyasasında güvenin artması bekleniyor."

Yeni Yönetmelik ve Uyum Süreci

İlan portallarının emlak danışmanlarına konu hakkında bilgi verdiğini belirten Akçam, Kasım ayında yeni girilecek ilanlar için emlak sahiplerinin e-devlet üzerinden yetkilendirme alması gerektiğinin altını çizdi. Yetki belgesi olmayan emlakçıların ilan vermesinin yasaklanmasıyla sahte danışmanların faaliyetleri kısıtlanacak.

Bu yeni uygulamanın, gayrimenkul sektöründe güveni artırarak dolandırıcılıklara karşı etkili bir önlem sağlayacağı düşünülüyor.