Elektronik Kamu Alımları Platformu EKAP V2 Tanıtıldı

Kamu İhale Kurumu (KİK) Başkanı Hamdi Güleç, Elektronik Kamu Alımları Platformu'nun (EKAP) yeni versiyonunu tanıtırken, "Kamu alımlarının büyüklüğü karşısında sürecin şeffaf ve sürdürülebilir biçimde yürütülmesi için dijital altyapının güçlendirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir" dedi.

KİK tarafından düzenlenen "EKAP V2: Dijitalleşmenin Yolculuğu" Uluslararası Lansman Çalıştayı HAVELSAN'da gerçekleştirildi. Çalıştayda, kamu alımlarına yönelik uluslararası işbirlikleri ve yapay zeka destekli sistemler ele alındı. EKAP'ın yeni versiyonu "EKAP V2" bu etkinlikte tanıtıldı.

Güleç, yaptığı konuşmada, EKAP'ın dijital dönüşüm sürecinin en somut örneği olduğuna dikkat çekti. Kamu alımlarının, sunulan kamu hizmetlerinin kalitesini doğrudan etkileyen stratejik bir araç olduğunu belirten Güleç, bu nedenle sistemin sürekli geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Güleç, ülkede her yıl ortalama 100 bin ihale yapıldığını, 120 binin üzerinde sözleşme imzalandığını ve toplam satın alma sayısının milyonları bulduğunu ifade ederek, "Bu hacim, kamu alımlarının ekonomik etkisini ve yönetiminde etkinliğin önemini açıkça ortaya koymaktadır" şeklinde konuştu.

Kamu alımlarının büyüklüğü karşısında dijital altyapının güçlendirilmesine olan ihtiyaç vurgulandı. Dijitalleşmenin sunduğu olanakların sağladığı faydalara dikkat çeken Güleç, kamu kaynaklarının verimli kullanıldığını belirtti.

Güleç, "Dijital dönüşüm sürecinin en önemli adımlarından biri olan EKAP V2, yalnızca teknik bir güncelleme değil, aynı zamanda şeffaflık, hesap verebilirlik ve veriye dayalı yönetim ilkelerini merkezine alan çağdaş bir kamu alımı yaklaşımını beraberinde getiriyor" dedi.

Yeni Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği'nin bu vizyonun kurumsallaşmasında kritik bir eşiği temsil ettiğini belirten Güleç, yeni sistemle beraber mevcut uygulamaların dijital ortama taşınması ve süreçlerin yeniden tasarlanmasının beklendiğini vurguladı. Bu dönüşümün tedarik zinciri yönetiminden harcama analizine kadar birçok alanda kamu kaynaklarının daha stratejik ve verimli kullanılmasını sağlayacağını ifade etti.

Güleç, EKAP V2'nin iyi yönetişim ilkelerini kamu alımlarına taşıyan bir reform aracı olduğunu belirtti.

Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından düzenlenen "'EKAP V2: Dijitalleşmenin Yolculuğu' Uluslararası Lansman Çalıştayı" HAVELSAN'da yapıldı. KİK Başkanı Hamdi Güleç, Elektronik Kamu Alımları Platformu'nun (EKAP) yeni versiyonuna ilişkin konuşma yaptı.

Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından düzenlenen "'EKAP V2: Dijitalleşmenin Yolculuğu' Uluslararası Lansman Çalıştayı" HAVELSAN'da yapıldı. KİK Başkanı Hamdi Güleç, Elektronik Kamu Alımları Platformu'nun (EKAP) yeni versiyonuna ilişkin konuşma yaptı.