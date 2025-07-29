DOLAR
40,55 -0,04%
EURO
46,86 -0,07%
ALTIN
4.341,27 -0,09%
BITCOIN
4.782.755,89 -0,6%

Elektronik Kamu Alımları Platformu EKAP V2 Tanıtıldı

Kamu İhale Kurumu, EKAP'ın yeni versiyonunu tanıtarak dijital altyapının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 13:26
Elektronik Kamu Alımları Platformu EKAP V2 Tanıtıldı

Elektronik Kamu Alımları Platformu EKAP V2 Tanıtıldı

Kamu İhale Kurumu (KİK) Başkanı Hamdi Güleç, Elektronik Kamu Alımları Platformu'nun (EKAP) yeni versiyonunu tanıtırken, "Kamu alımlarının büyüklüğü karşısında sürecin şeffaf ve sürdürülebilir biçimde yürütülmesi için dijital altyapının güçlendirilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir" dedi.

KİK tarafından düzenlenen "EKAP V2: Dijitalleşmenin Yolculuğu" Uluslararası Lansman Çalıştayı HAVELSAN'da gerçekleştirildi. Çalıştayda, kamu alımlarına yönelik uluslararası işbirlikleri ve yapay zeka destekli sistemler ele alındı. EKAP'ın yeni versiyonu "EKAP V2" bu etkinlikte tanıtıldı.

Güleç, yaptığı konuşmada, EKAP'ın dijital dönüşüm sürecinin en somut örneği olduğuna dikkat çekti. Kamu alımlarının, sunulan kamu hizmetlerinin kalitesini doğrudan etkileyen stratejik bir araç olduğunu belirten Güleç, bu nedenle sistemin sürekli geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Güleç, ülkede her yıl ortalama 100 bin ihale yapıldığını, 120 binin üzerinde sözleşme imzalandığını ve toplam satın alma sayısının milyonları bulduğunu ifade ederek, "Bu hacim, kamu alımlarının ekonomik etkisini ve yönetiminde etkinliğin önemini açıkça ortaya koymaktadır" şeklinde konuştu.

Kamu alımlarının büyüklüğü karşısında dijital altyapının güçlendirilmesine olan ihtiyaç vurgulandı. Dijitalleşmenin sunduğu olanakların sağladığı faydalara dikkat çeken Güleç, kamu kaynaklarının verimli kullanıldığını belirtti.

Güleç, "Dijital dönüşüm sürecinin en önemli adımlarından biri olan EKAP V2, yalnızca teknik bir güncelleme değil, aynı zamanda şeffaflık, hesap verebilirlik ve veriye dayalı yönetim ilkelerini merkezine alan çağdaş bir kamu alımı yaklaşımını beraberinde getiriyor" dedi.

Yeni Kamu Alımlarının Elektronik Ortamda Yapılmasına İlişkin Uygulama Yönetmeliği'nin bu vizyonun kurumsallaşmasında kritik bir eşiği temsil ettiğini belirten Güleç, yeni sistemle beraber mevcut uygulamaların dijital ortama taşınması ve süreçlerin yeniden tasarlanmasının beklendiğini vurguladı. Bu dönüşümün tedarik zinciri yönetiminden harcama analizine kadar birçok alanda kamu kaynaklarının daha stratejik ve verimli kullanılmasını sağlayacağını ifade etti.

Güleç, EKAP V2'nin iyi yönetişim ilkelerini kamu alımlarına taşıyan bir reform aracı olduğunu belirtti.

Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından düzenlenen "'EKAP V2: Dijitalleşmenin Yolculuğu' Uluslararası...

Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından düzenlenen "'EKAP V2: Dijitalleşmenin Yolculuğu' Uluslararası Lansman Çalıştayı" HAVELSAN'da yapıldı. KİK Başkanı Hamdi Güleç, Elektronik Kamu Alımları Platformu'nun (EKAP) yeni versiyonuna ilişkin konuşma yaptı.

Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından düzenlenen "'EKAP V2: Dijitalleşmenin Yolculuğu' Uluslararası...

Kamu İhale Kurumu (KİK) tarafından düzenlenen "'EKAP V2: Dijitalleşmenin Yolculuğu' Uluslararası Lansman Çalıştayı" HAVELSAN'da yapıldı. KİK Başkanı Hamdi Güleç, Elektronik Kamu Alımları Platformu'nun (EKAP) yeni versiyonuna ilişkin konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ordu'da Fındık Hasadı 4 Ağustos'ta Başlıyor
2
Eden Corners Projesi KKTC'de Tanıtıldı
3
Faturasında adı soyadı yazanlar hemen başvursun! 200 TL'lik para iadeleri başladı
4
ABD ve Çin'in İsveç'teki Ticaret Görüşmeleri Tamamlandı
5
Isparta Yaylalarında Kış Domatesi Hasadı Başladı
6
TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu Başkanı Korkmaz: Ödemeler Ağustos'ta Başlayabilir
7
Hatay'da Amik Ovası'nda Mısır Hasadı Başladı

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!

Bankacılık Sektöründe Yeni Rekabet: Akbank ve Garanti BBVA Zirvede!

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 20'ye Varan Zam

500 Dolarlık Doğum Desteği: Yeni Paket Yılbaşında Başlıyor

Sigara Fiyatlarına İkinci Dev Zam: Tiryakilerin Cebini Yakacak Yeni Liste

Bolu'da Yangın Önlemleri Genişletildi: O Tarihe kadar Yasaklandı

Türkiye'yi Serinletecek Fırtınalı Yağmurlar Geliyor!

ÇAYKUR'dan Çay Fiyatlarına Yüzde 3,5 Zam Duyurusu: Devreye Alındı

Emekli Promosyonunda Rekor Rakamlar Geliyor! Yıl sonunu bulmayacak

500 Bin Sosyal Konut Projesinin Perde Arkası: Bakan Şimşek'ten Açıklamalar

O Marka Zeytinyağında Kansere Yol Açan Madde Tespit Edildi!

Devlet Üniversiteleri 50 Bin TL Burs İmkanıyla Öğrencileri Cezbetmeye Hazırlanıyor