Elinde bu altından olanlara geçmiş olsun! Kuyumcular bu altını geri almıyor

Değişen ekonomik koşullara bağlı olarak insanların yatırım alışkanlıkları değişse de altın, yatırımcıların özellikle tercih ettiği emtia olmaya devam etmekte. Geçtiğimiz yıl yatırımcılara yüzde 80 civarında getiri sağlayan altın, 2024 yılının ilk birkaç ayında da kayda değer bir yükseliş kaydetti.

Varlıklarını enflasyondan korumak isteyenlerin altına ilgisi artarken, söz konusu artışın dolandırıcılık vakalarının artmasına neden olduğu görüldü.

Merkez bankalarının son üç aydır aldığı karar gereği faiz oranlarını sabitte tutması ve yılın son çeyrek dilimi için faiz indirimi beklentisi, altının fiyatlarının yıl sonuna doğru yükseleceği yorumlarının yapılmasına sebep oldu. Bu beklentiler ve dolandırıcılık vakalarının artması nedeniyle kuyumcular cilalı altın alımın da büyük ölçüde durdurmuş oldu.

Barkod ve seri numarası olmadan altın satın alınamaz!





Türkiye genelinde söz konusu yeni uygulama kapsamında kuyumcular artık barkodsuz ve seri numarasız altın kabul etmeyeceklerini açıkladı. Barkodlu veya seri numaralı altını bile kabul etmeyebileceklerini ancak kesilen altının barkodu veya seri numarası olmaması nedeniyle yatırımcıların zarara uğradığını söylediler.

Kuyumcular yatırımcılara kesme altın almamaları veya satmamaları konusunda uyarıda bulunurken, ambalajlı altının seri numaraları ve üretici bilgilerinin bulunduğuna dikkat çekerek sahtecilik olasılığının cilalı altına oranla daha düşük olduğunu da vurguladı.

Kesilmiş altın nedir?

Kesme altın, kuyumcuların ürettilleri ve gramajıyla satılan altın türüdür. Barkodu ve seri numarası olmayan bu altınlar, kuyumculukta yaygın olarak kullanılmakta ve yatırım amaçlı olarak alınıp satılmaktadır.