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Elinde bu iki altından olan yandı! Altınları ellerinde patlayacak

Yatırım için altın biriktirenlere kötü bir haber geldi. O iki altın alanın elinde patlayacak. İşte detaylar..

Yayın Tarihi: 04.06.2024 22:05
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 22:05
Elinde bu iki altından olan yandı! Altınları ellerinde patlayacak

Yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ederken, kuyumcularda satılan bu iki altının üretiminin bundan sonra yapılamayacağını açıkladılar.

Çoğu vatandaş, yatırımlarını değerlendirebilemek adına altın fiyatlarını yakından izliyor. Yatırımlarını değerlendirmek isteyen bazı vatandaşlar cumhuriyet altını tercih ederken, bazıları da yarım çeyrek veya gramı tercih ediyor. Ancak bu iki altın artık satılık olmadığından yatırımcıların öncelik listesinde yer almayacak. Bu kapsamda altın ve para piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, kamuoyunu ilgilendiren konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ASLINDA HEPSİ 22 AYARDIR"

Elinde bu iki altından olan yandı! Altınları ellerinde patlayacak

Açıklamada altının türlerine değinen İslam Memiş, altının türlerinin isimleri farklı olsa da karatlarının 22 ayar olduğuna dikkat çekti. Ancak altının görünümünün fiyatını etkilemediğini, 24 ayar altının da altın rafinerilerinde üretilen bir altın türü olduğuna dikkat çekti.

"Yalnızca rafine edilmiş ürünlerin ağırlığı 24 karattır." diyen Memiş, "Darphane üretmiyor dolayısıyla da burada bir fark yok. İnsanların altın seçiminin tamamen kişisel alışkanlıklara bağlı olduğuna inanıyor." dedi.

"BU ALTIN ​​ÜRETİLMİYOR AMA..."

Diğer taraftan; gram ile yarım gram altının üretiminde durdurulma durumunun oluştuğunu belirten İslam Memiş, Maliye Bakanlığı'nın genelge yayınladığını artık üretilmediğini elinde olan vatandaşların da bozdurabileceğini, bundan bir porblemin olmadığını çünkü üretiminin yasaklandığını ifade etti. İslam Memiş, açıklamasında şunları söyledi:

"Bu bize de tuhaf geliyor, hiçbir anlamı yok. Bu bana komik geliyor. 0,25 gram ve 0,5 gramın üretiminin yasaklanmasının ise Türkiye ekonomisine katkısı olmayacaktır. Bu altını kim aldı? 1 gram alamayan vatandaşlar ise satın alabiliyor. Düğünlerde, nişanlarda ve özel günlerde kullanırlar. Evet gram altın biliniyordu. Günümüz ekonomik koşullarında 1 gram altını kim satın alabilir? En az 0,25 aldılar ve altın madenciliği devam etti."

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