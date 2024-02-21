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Emekli ikramiyesi onlara da yaradı! Hesaplarına 2.250 TL bayram ikramiyesi yatacak

Emeklilik ikramiyesindeki artış kamuoyunda büyük ilgi gördü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ocak ayında yüzde 49,25 oranı artan emeklilere yönelik bayram ikramiye ödeneklerinin de artırılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.02.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 12:02
Emekli ikramiyesi onlara da yaradı! Hesaplarına 2.250 TL bayram ikramiyesi yatacak

Ocak ayında yüzde 49,25 oranı bir zam alan emeklilerin bayram harçlığı da artırılarak 3 bin liraya çıkarıldı.

2023 yılında bayram harçlığı 1.100 liradan 2.000 liraya çıkarılmıştı. Bu artışla geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramı'nda emeklilere toplam 4 bin lira ikramiye ödendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti'nin Ordu mitinginde emeklilik ikramiyelerine yüzde 50 zam yapılacağını açıklayarak bu ödemenin 3 bin liraya çıkarıldığını açıkladı.

Ne zaman yasallaşacak?

Bayram harçlığının 3 bin liraya çıkarılmasını öngören teklifin dün TBMM Daimi Komisyonu'na sunulduğu ve teklifin 8. Yargı Paketi'nde yer alacağı öğrenildi.

AK Parti'nin TBMM'ye sunduğu 43 maddeden oluşan yargı paketi önümüzdeki hafta Yargı Komisyonu'nda görüşülecek. Emeklilerin bayram ücretinde artış öngören tasarının Mart ayındaki yerel seçimlerden önce meclisten geçmesi bekleniyor.

EYT'liler emekli olduktan sonra artan bayram ikramiyesinden yararlanabilir mi?

Emekli ikramiyesi onlara da yaradı! Hesaplarına 2.250 TL bayram ikramiyesi yatacak

Daha önce emekli olmuş olanlarla yeni EYT döneminde emekli maaşı almaya başlayanlar bayram ikramiyesi ödeneğinden yararlanabilirler.

Tüm emekliler, hak etmiş oldukları maaşın tamamını aldıkları için 3 bin lira emeklilik ikramiyesi alıyor. Dul ve yetimlere ise hak ettikleri miktarda bayram ikramiyesi ödenmektedir.

Dul ve yetimler ne alacak?

Dul ve yetimlere, emekli maaşının yüzde 75'ini kazananlara 2 bin 250 lira, yüzde 50'sini kazananlara 1500 lira, yüzde 25'ini kazananlara ise 750 lira verilecek.

Milyonlarca emekli, artan tatil ücretlerinin ne zaman hesaplara aktarılacağını merak ediyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 10, 11 ve 12 Nisan'da kutlanacak. Bu nedenle ilk bayram ücretinin 9 Nisan'a kadar ödenmesi gerekiyor. Kurban Bayramı 16, 17, 18 ve 19 Haziran'da olup, bayram ödeneğinin 15 Haziran'a kadar ödenmesi gerekmektedir.

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