Emekli maaşı bu miktarın altındakiler hemen başvurabilir! Tek sefere mahsus ikramiye ödenecek

Emeklilerin maaşlarını daha avantajlı bir hale getirmek amacıyla bankaların düzenlediği promosyon kampanyalarında yeni fırsatlar ortaya çıkıyor. Maaşı 15.000 TL'nin altında olan emeklilere müjdeli bir haber, zira bankalar, yılın son günlerinde emekli, dul ve yetimlere özel promosyonlar sunuyor. Bu kapsamda, emekliler, Ekonomik Yenilik ve Teknoloji (EYT) dahil olmak üzere çeşitli avantajlarla 13 bin liraya kadar ödeme alabilecekler.

Ocak ayında beklenen yüzde 50'ye varan maaş zamları, banka kampanyalarını daha çekici hale getiriyor. Emekliler, yeni maaşlarıyla birlikte daha üst maaş dilimlerine geçerek daha yüksek promosyonlardan faydalanabilecekler. Ayrıca, en düşük emekli aylığı ödemesinin 10 bin liraya yükseltilmesi gündemde. Bu durum, tüm emeklilerin en üst maaş diliminde belirlenen promosyonlardan yararlanma şansını artırıyor.

Akbank, Denizbank, Fibabanka, Garanti BBVA, ING, İş Bankası, QNB Finansbank, TEB, ve Yapı Kredi gibi birçok banka, emeklilere yönelik farklı maaş dilimlerine göre belirlenen promosyon tutarları sunuyor. Bu kapsamda bankalar, maaşlarına göre değişen avantajlı promosyonlarla emeklilere ek kazanç sağlıyor. Örneğin, Akbank, 3.500-7.500 TL arasında maaş alan emeklilere 7.000 TL, 7.500-10.000 TL arasında maaş alanlara 9.000 TL ve 10.000 TL'den fazla maaş alanlara 10.000 TL promosyon sunuyor.

Denizbank, Fibabanka, Garanti BBVA, ING, İş Bankası, QNB Finansbank, TEB ve Yapı Kredi gibi bankalar da benzer şekilde maaş dilimlerine özel promosyon avantajları sunarak emeklilere ekonomik destek sağlıyor. Bu kapsamda, bankaların sunduğu promosyonlar arasında kredi kartı kullanımına bağlı bonuslar, otomatik fatura talimatları için ek bonuslar ve mobil bankacılık üzerinden emekli maaşı taşıma talimatı verenlere özel ek bonuslar bulunuyor.

Bu kampanyalar, emeklilerin maaşlarını daha etkili bir şekilde değerlendirmelerine olanak tanıyor ve bankalar arasında rekabeti artırarak emeklilere daha avantajlı seçenekler sunuyor.





Akbank, emeklilere yönelik sunduğu promosyonlarda maaşlarına göre farklı avantajlar sunuyor. Maaşı 3.500-7.500 TL arasında olan emeklilere 7.000 TL, 7.500-10.000 TL arasında olanlara 9.000 TL ve maaşı 10.000 TL'den fazla olanlara 10.000 TL promosyon sağlıyor. Ayrıca, 1 fatura ödeme talimatıyla kredi kartına 400 TL ek chip para kazanma şansı da bulunuyor.

Denizbank, emeklilere özel promosyonlarında maaşlarına bağlı olarak farklı ödeme seçenekleri sunuyor. Maaşı 3.500-7.500 TL arasında olan emeklilere 3.500 TL, 7.500-10.000 TL arasında olanlara 4.500 TL ve maaşı 10.000 TL'den fazla olanlara 5.000 TL promosyon ödemesi sağlıyor.

Fibabanka, emeklilere özel promosyonlarında maaşlarına bağlı olarak farklı avantajlar sunuyor. Maaşı 3.500-7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL, 7.500-10.000 TL arasında olanlara 6.750 TL ve maaşı 10.000 TL'den fazla olanlara 7.500 TL promosyon ödemesi sağlıyor.

Garanti BBVA, maaşlarına göre belirlenen promosyonlarla emeklilere destek oluyor. Maaşı 3.500 TL'den az olan emeklilere 4.500 TL, 3.500-7.500 TL arasında olanlara 5.250 TL, 7.500-10.000 TL arasında olanlara 6.750 TL ve maaşı 10.000 TL'den fazla olanlara 7.500 TL promosyon sağlıyor. Ayrıca, kredi kartıyla yapılan 500 TL harcamaya 1.000 TL bonus ve mobil bankacılık üzerinden emekli maaşı taşıma talimatı verenlere ek bonuslar da sunuyor.

ING, emeklilere özel promosyonlarında maaşlarına bağlı olarak farklı avantajlar sunuyor. Maaşı 3.500-7.500 TL arasında olan emeklilere 5.950 TL, 7.500-10.000 TL arasında olanlara 7.650 TL ve maaşı 10.000 TL'den fazla olanlara 8.500 TL promosyon sağlıyor. Ayrıca, emekli maaşını taşıyanlara otomatik fatura talimatı için ek bonuslar da bulunuyor.

İş Bankası, maaşlarına göre belirlenen promosyonlarla emeklilere destek oluyor. Maaşı 3.500 TL'den az olan emeklilere 4.500 TL, 3.500-7.500 TL arasında olanlara 5.250 TL, 7.500-10.000 TL arasında olanlara 6.750 TL ve maaşı 10.000 TL'den fazla olanlara 7.500 TL promosyon sağlıyor.

QNB Finansbank, emeklilere özel promosyonlarında maaşlarına bağlı olarak farklı avantajlar sunuyor. Maaşı 3.500 TL'den az olan emeklilere 4.800 TL, 3.500-7.500 TL arasında olanlara 5.600 TL, 7.500-10.000 TL arasında olanlara 7.200 TL ve maaşı 10.000 TL'den fazla olanlara 8.000 TL promosyon sağlıyor. Ayrıca, kredi kartıyla yapılan harcamalara yıllık 1.200 TL indirim sunuyor.

TEB, emeklilere özel promosyonlarında maaşlarına bağlı olarak farklı avantajlar sunuyor. Maaşı 3.500 TL'den az olan emeklilere 3.000 TL, 3.500-7.500 TL arasında olanlara 3.500 TL, 7.500-10.000 TL arasında olanlara 4.500 TL ve maaşı 10.000 TL'den fazla olanlara 5.000 TL promosyon sağlıyor.

Yapı Kredi, emeklilere özel promosyonlarında maaşlarına bağlı olarak farklı avantajlar sunuyor. Maaşı 3.500-7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL, 7.500-10.000 TL arasında olanlara 6.750 TL ve maaşı 10.000 TL'den fazla olanlara 7.500 TL promosyon sağlıyor.