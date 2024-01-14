Emekli maaşı düşük kalanların yüreğine su serpilecek! Hesabı kitabı bırakın: İşte eklenecek rakam

Emekli maaşlarıyla ilgili yeni hesaplama! Bu tutarlar maaşlara eklenecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞLARINDA YENİ HESAPLAMA

Ocak ayında memur maaşlarına ve emekli memurlara yüzde 49.25 oranında zam yapıldı. Ancak SSK ve Bağ Kur emeklisi maaş zamları yüzde 37.57 oranında kaldı. Emekli memur ve diğer emekli maaşları arasında yüzde 11.68 oranında bir fark oluşmuş oldu. Temmuz ayında SSK ve Bağ Kur emekli maaşlarının memur ve emekli memur maaşlarından daha yüksek artması durumu tahmin ediliyor. Merkez Bankası 2024 senesi sonu için yüzde 36 oranında enflasyon olmasını tahmin ediyor. Ocak ve Haziran ayı döneminde enflasyon yüzde 24 oranında çıkarsa bu sene Temmuz ayında emekli maaşlarına yüzde 24 oranında zam yapılacak, memur ve emekli memur maaşlarına ise yüzde 18.60 oranında zam yapılacak ve arada 5.40 bir puan farkı ortaya çıkmış olacak.





Emekli işçi, çiftçi ve esnafı etkileyen SSK ve Bağ Kur emekli maaşlarına Ocak ayı itibariyle geçerli ek zam yapılması ile ilgili talimatların Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na verildiği öğrenildi. İki bakanlığın çalışmaları sonrasında aradaki maaş farkının azaltılması için ek bir zam yapılması bekleniyor. Kök maaşı 7 bin 500 TL altında olanların aradaki farkları bakanlık tarafından karşılanarak 7 bin 500 TL ödeme yapılıyor. En düşük emekli maaşının da 10 bin TL'ye yükseltilmesi bekleniyor. 2023 tarihinde 4.9 milyon kişinin emekli maaşı 7 bin 500 TL olarak ödeniyor. Yüzde 37.57 oranında yapılan zam sonrasında bazı emeklilerin maaşları 7 bin 500 TL üstüne çıktı. En düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye yükseltilirse 5.2 milyon emeklinin düzenlemeden faydalanması bekleniyor. SSK ve Bağ Kur emeklisi maaşlarına ek zam yapılırsa en düşük emekli maaşının yükseltilmesi bekleniyor. Zamlarla ilgili kararların önümüzdeki günlerde meclise sunulması bekleniyor. Meclis 16 Ocak tarihinde tekrar açılacak ve teklif bu tarihten sonra kabul edilmiş olacak. Bir torba kanunla bu ek zam yapılması planlanıyorsa bu aya yetişmemesi de tahmin ediliyor. İlave zam farklarının kanun çıktıktan sonra emeklilere ödenmesi bekleniyor.