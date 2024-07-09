Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Emekli maaşı olanlar 18.000 TL'yi kaptı bile! Tek yapmaları gereken 5 dakikalık işlem

Milyonlarca emekliye güzel haber! 18 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 09.07.2024 10:20
Güncelleme Tarihi: 09.07.2024 10:20
Emekli maaşı olanlar 18.000 TL'yi kaptı bile! Tek yapmaları gereken 5 dakikalık işlem

Emekliler hemen başvuru yapabilir! 18 bin TL ödemeler başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİYE 18 BİN TL ÖDEME

Milyonlarca emekli maddi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bankaların ek ödeme kampanyalarını yakından takip ediyor. Vakıfbank tarafından yapılan son duyurulara göre emekli müşterilere 18 bin TL'ye kadar nakit avans ödemesi yapılacak. Ödeme için başvurular banka şubelerinden ya da online kanallar aracılığıyla kolaylıkla yapılabilecek. 

18 bin tl nakit avans kampanyası

Başvuru yaparken kimlik kartı, emekli maaş belgesi ve ikametgah adresinin ibraz edilmesi ve başvuru formunun eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması gerekiyor. Emekli vatandaşlara özel başlatılan 18 bin TL nakit avans kampanyası ile ilgili detaylı bilgilere Vakıfbank resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. 

İLGİLİ HABERLER

İslam Memiş şok uyarıyı yaptı! Altın almak için beklemeyin: O tarihte füze gibi uçacak

İş Bankası müşterilerine 10.000 TL kıyak ödeme! 9-10-11 Temmuz müjdesi verildi

Listede adı olanlara uçak bileti yüzde 50 indirimli! Bu şartı sağlamak gerekiyor

15 bankadan bol keseden atış! Emekli için coşkuyu verdiler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Emekli maaşı olanlar 18.000 TL'yi kaptı bile! Tek yapmaları gereken 5 dakikalık işlem

15 bankadan bol keseden atış! Emekli için coşkuyu verdiler

Asgari ücret zammında yeni adım! Bugün saat 14.00’te açıklanacak

Belediye 18-40 yaş arası personel alımı yapıyor! Listedeki şartlara uyana yüksek maaş fırsatı

Aşurelik malzemelerin tamamı dev indirimde! BİM 9 Temmuz aktüel ürünleri sıralandı

İş Bankası müşterilerine 10.000 TL kıyak ödeme! 9-10-11 Temmuz müjdesi verildi

Denizbank'ta hesabı olanlar başvuruya koşacak! Tüm müşterilere 8000 TL ek ödeme veriliyor

İslam Memiş şok uyarıyı yaptı! Altın almak için beklemeyin: O tarihte füze gibi uçacak

Bitcoin bir anda paraşütsüz çakıldı! Kripto yatırımcıları dikkat: Korkutan haber geldi

Promosyon rakamları uçuşa geçti! 38.200 TL koşulsuz şartsız şak diye hesaplara yatırılacak

Listede adı olanlara uçak bileti yüzde 50 indirimli! Bu şartı sağlamak gerekiyor

Elinde bu altından olan yandı! Artık satamayacaksınız: Kuyumcuya giden eli boş dönüyor