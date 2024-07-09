Emekli maaşı olanlar 18.000 TL'yi kaptı bile! Tek yapmaları gereken 5 dakikalık işlem

Emekliler hemen başvuru yapabilir! 18 bin TL ödemeler başladı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİYE 18 BİN TL ÖDEME

Milyonlarca emekli maddi ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bankaların ek ödeme kampanyalarını yakından takip ediyor. Vakıfbank tarafından yapılan son duyurulara göre emekli müşterilere 18 bin TL'ye kadar nakit avans ödemesi yapılacak. Ödeme için başvurular banka şubelerinden ya da online kanallar aracılığıyla kolaylıkla yapılabilecek.





Başvuru yaparken kimlik kartı, emekli maaş belgesi ve ikametgah adresinin ibraz edilmesi ve başvuru formunun eksiksiz ve doğru şekilde doldurulması gerekiyor. Emekli vatandaşlara özel başlatılan 18 bin TL nakit avans kampanyası ile ilgili detaylı bilgilere Vakıfbank resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.