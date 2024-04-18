Emekli maaşları bu ay eksik yatacak! Hemen bakın, çoktan kesilmiş olabilir

Türkiye’de, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden yararlanarak emekli olma sürecinde olan milyonlarca vatandaş bulunuyor. Emeklilik işlemleri hız kesmeden devam ederken, prim gün ve yaş şartlarını yerine getiren birçok kişi de emeklilik için başvuruda bulunuyor.

Ancak, bu süreçte emeklilere yönelik bir son dakika uyarısı yapıldı: Emekli maaşlarında kesinti olabileceği belirtildi. Bu nedenle, emeklilik maaşı alacak kişilerin durumu dikkatle incelemeleri ve maaşlarında bir kesinti olup olmadığını kontrol etmeleri önem taşıyor.





EMEKLİLİK SONRASI İŞ HAYATI VE MAAŞ KESİNTİLERİ

EYT Emekliliği ve Çalışma Devamı: EYT düzenlemesiyle emekli olan birçok kişi, emeklilik dilekçelerini mart ayında vermiş olmalarına rağmen, aynı iş yerlerinde çalışmaya devam etmekte.

Emekli maaşı alınmaya başlandığında ve yaşlılık aylığı kesilmeden işe devam edilirse, sosyal güvenlik destek primi ödeyecek.

YILLIK İZİN HAKLARI

Çalışanların yıllık izin süreleri, hizmet sürelerine göre farklılık gösterir:

• 1-5 yıl arasında çalışanlar için 14 gün,

• 5-15 yıl arasında çalışanlar için 20 gün,

• 15 yıl ve üzeri çalışanlar için 26 gün.

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edenler için yıllık izin süresi en az 20 gün olarak başlar ve hizmet süresine göre artabilir.







MAAŞ KESİNTİSİ BİLGİLENDİRİLMESİ

Son yapılan duyuruya göre, EYT kapsamında emekli olup çalışmaya devam edenler veya diğer yollarla emeklilik haklarını kazanmış olan kişilere, maaşlarından kesinti yapılacağı uyarısı yapılmıştır.

Bu durumda, sosyal güvenlik destek primlerinde kesinti yapılacak ve bu kesintiler nedeniyle emekli maaşları eksik yatırılabilecektir. Emeklilerin ve çalışanların, maaşlarında yapılacak kesintileri acilen kontrol etmeleri önerilmektedir.

