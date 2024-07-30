Emekli maaşlarına 25 Ağustos ayarı! 4A 4B 4C'linin maaşı değişiyor: İşte yeni tablo

Bir emekli maaşı artışı haberi geldi. En düşük emekli maaşlarına rekor artışlar yapılacak. 25 Ağustos gününden itibaren emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

Emeklilerin maaş artışları sorununun uzun süredir çözülemeyen son kısmına geldik. Ağustos ayının sonunda emeklinin hesabına yatırılacak tutar açıklandı. Peki milyonlarca emeklinin asgari ücreti ne olacak? SSK'dan Bağ-Kur'a kadar herkes bu sorunun cevabını arıyor.

2.500 TL Maaş Yeterli Olmadı!





Emeklilerin normal şartlarda 2.500 TL zam alması bekleniyor. Ancak sendikalar ve halk bu artışın yeterli olmadığına inanıyor. Hükümetin bu konuda yeni bir yoğunlaşma aşamasına geçeceği söyleniyor. Kulislerden gelen bilgilere göre emeklinin yeni maaşı belli olacak.

"1000 TL daha eklenecek"

Enflasyonla ilgili olarak Hazine'nin ve emeklilerin satın alma gücü dikkate alındı. Maaş artışlarının maliyetinin artmaması için emekli maaşlarına 1.000 TL'lik bir artış daha yapılması bekleniyor. Yani toplam 3500 TL artış olacak. Bu hesaplamaya göre emeklilerin 25 Ağustos'tan sonraki asgari maaşı 13 bin 500 TL olacak.