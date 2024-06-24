Emekli maaşlarına yüzde 30'luk zam planı kesinleşti! En düşük emekli maaşında yeni hesap!

Temmuz 2024'te, SSK ve Bağ-Kur emeklileri başta olmak üzere, kamu sektöründe çalışanlar da maaşlarında bir artış görecekler. Memurlar, emekli memurlar ve kamu sektörü işçileri için %10'luk bir maaş zammı ve enflasyon farkı ödemesi yapılması planlanıyor. Ocak ayında %49.25 oranında zam alan emekliler, Temmuz'da gerçekleşecek olan maaş iyileştirmelerini bekliyor. İşte Temmuz ayı maaş zamlarıyla ilgili son bilgiler...

Emekli Maaşlarına İki Kademeli Artış Sistemi

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl Ocak ve Temmuz aylarında, altı aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında maaş artışı alıyorlar. Bu yıl Temmuz'da, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında, beklenen %25-30 aralığında bir enflasyon artışı uygulanacak. Memurlar ve memur emeklileri içinse, Ocak ayında yapılan %15'lik toplu sözleşme artışına ek olarak, altı aylık dönemdeki enflasyon farkı da maaşlarına yansıtılacak. Ayrıca, Temmuz ayında memurlara ve memur emeklilerine %10'luk bir toplu sözleşme zammı daha yapılacak.

Emekli Maaşlarına Refah Payı ve Taban Aylık Düzenlemesi

Temmuz ayında emekliler için refah payı eklemesi masada. Genellikle uygulanan 10-15 puanlık refah payı ile emeklilerin maaş artışı %35-40 seviyelerine çıkabilir. Ayrıca, memur emeklileri ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin zam oranlarının eşitlenmesi de gündemde olabilir.

Temel Emekli Aylıklarında Beklenen Değişiklikler

Ocak ayında taban emekli maaşı 7.500 TL'den 10.000 TL'ye yükseltilmişti. Şimdi ise yeni bir taban maaş belirleme beklentisi var; tahminler 13.000 TL ile 15.000 TL arasında değişiyor. Yeni bir taban maaş belirlense dahi, bazı temel aylıkların bu seviyenin altında kalması muhtemel. Önerilen formüllerden biri, temel aylıkların önce 10.000 TL'ye yükseltilmesi, ardından Temmuz zammının eklenmesi yönünde. Eğer bu uygulanırsa, düşük temel aylıklar 10.000 TL'ye çıkacak ve sonraki artışlar bu yeni seviyeden hesaplanacak.





Zam Oranlarının Belirlenme Zamanı

Bu düzenlemelerin sonuçları, 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyon rakamlarıyla netleşecek. Altı aylık enflasyon oranına göre belirlenecek formüller işletilecek. Taban maaş artışı ve refah payı gibi önlemlerin hayata geçirilmesi için yasal düzenlemeler gerekiyor. Karar verildikten sonra, yasal düzenleme hızla Meclis'e sunularak yürürlüğe girecek ve emeklilerin hesaplarına o ay içinde belirlenen takvim dahilinde yansıtılacak farklar yatırılacak.

Çalışan Emekliler ve Beklenen Maaş Artışları

Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün'ün vurguladığı üzere, kayıt altında ve dışında çalışan 4 milyon emeklinin ekonomik zorluklar nedeniyle iş gücüne katılmak zorunda kalmaları, emekli maaşlarının artırılması gerektiğini gösteriyor. Bu artış, genç işsizler için yeni istihdam alanları yaratabilir.

Enflasyon ve Zam Oranlarına Genel Bakış

Son 5 ayda gerçekleşen TÜFE: %22.72

Haziran ayı için tahmin edilen TÜFE: %2.52

Toplam 6 aylık TÜFE: %25.81

Temmuz Ayında Beklenen Maaş Artışları

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin beklenen zam oranı: %25.81

Memur ve memur emeklilerinin TÜFE farkı: %9.40

Memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranı: %20.34

En düşük memur maaşı: 39.544,17 TL

En düşük memur emeklisi aylığı: 17.739,93 TL

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Zam Sonrası Tahmini Maaşları

Mevcut Maaş: 10.000,00 TL

Zam Sonrası: 12.581,00 TL

Mevcut Maaş: 10.100,00 TL

Zam Sonrası: 12.706,81 TL

Mevcut Maaş: 10.200,00 TL

Zam Sonrası: 12.832,62 TL

...ve bu şekilde devam eden maaş dilimleri için, her bir emekli maaşına %25.81 oranında zam uygulanacak ve yeni maaşlar bu orana göre hesaplanacak.