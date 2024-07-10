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Emekli promosyonlarında cep dolduran yeni rakam! Emeklilerin gözü faltaşı gibi açılacak

Emeklilerin yüzünü güldürecek haber! Promosyon tutarları rekor kırıyor! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 10.07.2024 21:03
Güncelleme Tarihi: 10.07.2024 21:03
Emekli promosyonlarında cep dolduran yeni rakam! Emeklilerin gözü faltaşı gibi açılacak

Bankaların promosyon yarışı son hızıyla sürüyor! Bu tutarlarda ödeme yapılacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

PROMOSYON TUTARLARI YÜKSELDİ

Emekli müşteri potansiyelini artırmak isteyen bankalar promosyon tutarlarını yükseltmeye devam ediyor. Güncel olarak bankaların promosyon tutarlarından faydalanabilmek için emekli maaşının talep edilen bankaya taşınması ve üç sene bankada kalma taahhüdü verilmesi gerekiyor. En yüksek ödemeyi ING Bank yaparken mevduat faiz oranlarında da en yüksek tutar bankadan geldi! Bankaların promosyon tutarları şu şekilde;

en yüksek promosyon tutarları

-ING Bank emekli müşterilerine 18 bin TL'ye kadar nakit ödeme, ayda üç kere ücretsiz para transferi ve yüzde 53 mevduat faiz oranı avantajı sunuyor.

-İş Bankası emekli müşterilerine 12 bin TL'ye kadar nakit ödeme, aidatsız kredi kartı fırsatı, ayda iki kere başka ATM'lerden ücretsiz nakit çekim fırsatı sunuyor.

-Yapı Kredi Bankası emekli müşterilerine 18 bin TL'ye kadar nakit ödeme, ücretsiz para transferi hizmeti ve yüzde 48.50 mevduat faiz oranı avantajı sunuyor.

-Garanti BBVA emekli müşterilerine 15 bin TL'ye kadar nakit ödeme, mobil üzerinden maaş taşıma kolaylığı, ücretsiz para transfer işlemleri ve yüzde 50 mevduat faiz oranı avantajları sunuyor.

-Denizbank 12 bin TL'ye kadar nakit ödeme, ücretsiz para transfer işlemi ve yüzde 50 mevduat faiz avantajı sunuyor. 

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