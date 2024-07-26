Emekli zam farkında takvim değişti! Milyonlarca emekliye yeni tarih!

Temmuz ayındaki artıştan sonra emekli olanlara yönelik fark ödemelerinin ödeme planı henüz kesinleşmedi.

Emekli maaşı açığının ödenmesine ilişkin teklif edilen takvim açıklanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik zam farkı Temmuz 2024'ten itibaren hesaplarına yatırılacak. Bu ödemelere emeklilere yönelik maaş artış farkı da dahil. Son düzenlemelere göre asgari emekli maaşı 7.500 TL'ye çıkarıldı. Emeklilik diferansiyel ödemeleri, emeklilerin ekonomik koşullarının iyileştirilmesi ve satın alma güçlerinin artırılması amacıyla yapılmaktadır.

Fark ödemesi ne zaman yapılacak?





Temmuz ayındaki artıştan sonra emekli olanlara yönelik diferansiyel ödeme planı henüz kesinleşmedi. Ancak bu ödemenin yakın zamanda açıklanması bekleniyor. Emekliler fark ödemesini almak için belirli günlerde bankaya gidecek.

"SSK ve Bağkur emeklileri hakkında detaylı bilgi"

SSK ile Bağkur emeklileri, artan farklarını almak için SGK'nın belirleyeceği takvime göre hareket edecek. Emeklilerin bu süreçte dikkat etmesi gereken önemli noktaların bulunduğu belirtildi. Bu kapsamda yeni bilgilerin de SGK tarafından sürekli güncellendiği kaydedildi.