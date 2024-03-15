Emekliler bu detayı bilmiyor! Bunu yapanın emekli maaşı pat diye kesilecek! Milyonlara duyuruldu

Özgür Erdursun, emekli olmadan önce yapılması gereken maddeleri açıklarken kendisini sigortalı gösterenlerin emekliliklerin iptalinin gerçekleşeceğinin altını çizdi. Uzman isim sosyal medya hesabından emeklilik sürecine dair bilinmesi gerekenleri açıkladı.
ERDURSUN PAYLAŞIMI
EYT'de SSK'dan emekli olmak Bağ-Kur'a göre daha avantajlıdır.
Son 2520 gün içinde hangi statüden daha fazla gününüz varsa o statüden emekli olma şansı verilir.
SSK'lıların emekli aylığı Bağ-Kur'a göre daha yüksek olur ancak asgari ücret düzeyinde prim ödeyenlerde en düşük aylık bağlanır.
SSK'dan emekli olacağım diye çalışmadan sağda solda kendisini sigortalı olarak gösterenler sahte sigortalılık ve emeklilik iptali ile karşı karşıya kalabilir.
Ortağı olduğunuz şirkette kurallara uygun SSK'lı olunmadığı durumlarda SSK günleriniz Bağ-Kur'a yönlendirilir. SSK'dan emekli olamayabilirsiniz.
Askerlik sonrasında sigortalı olanlar borçlanma süresi ile işe başlama zamanı 08.09.1999 tarihine kadar geri çekildiğinde EYT'li olabilirsiniz.
Anlaşmalı ükelerde çalışanlar yurt dışı işe başlama tarihi Türkiye'de işe başlama tarihi olarak gösterilmesi mümkündür.
EMEKLİLİK ÖNCESİ BİLİNMESİ GEREKENLER
Sigortalılık süresinin kontrol edilmesi gerekir. Emekli olmak için verilen sürenin tamamlanması önemli olurken emeklilik haklarınızı belirlemede kolaylık sağlar.
Prim ödemeleri düzenli olarak yapıldığında emeklilik hakkı korunur.
Hizmet borçlanmasından yararlanmak için eksik prim günlerinin tamamlanması mümkün olurken bu imkanla boşluklar doldurulur.
Çalışmadan kendisini sigortalı olarak gösteren kişilerin emeklileri riskli durumda bulunurken gerçekçi ve yasal olarak yapılması gerekir.
Çalıştığınız dönemlerde ödenen primlerinizi düzenli olarak kontrol etmek, emeklilik haklarınızı doğru belirlemenizde yardımcı olur.
Erken emekli olmak için belirlenen koşullar ve istisnai durumları öğrenmek, emeklilik planlarında avantaj elde etmenizi sağlar.
Emeklilik maaşlarının doğru hesaplanmasında gerekli adımlar izlenirken bu hesaplamaların emeklilik sonrası maddi planlar çerçevesinde yapılması gerekir.
Özgür Erdursun, emekli olmadan önce yapılması gereken maddeleri açıklarken kendisini sigortalı gösterenlerin emekliliklerin iptalinin gerçekleşeceğinin altını çizdi. Uzman isim sosyal medya hesabından emeklilik sürecine dair bilinmesi gerekenleri açıkladı.
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