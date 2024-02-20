Emeklilere 6000 TL'lik devlet kıyağı! Hesaplarınızı kontrol edin: O tarihte başvuran yaşadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuru yapılırken bayram ikramiyeleri 2018 senesinde yatırılmaya başlanırken 1.000 TL olarak başlarken gelen zamlarla beraber güncel rakam 2 bin TL oldu. Gelecek bayramlarda bu rakamın artış göstermesi üzerine yüzde 50 zamla beraber 3.000 TL olduğu belirtildi.



YENİ EMEKLİ OLANLARA ŞANS VERİLDİ:

3.000 TL emekli ikramiyeleri için yasal düzenleme yapılırken Meclis'e sunulmasıyla beraber zamlı ikramiyelerde SGK'dan maaş alınan tüm herkes için geçerli olacağı ifade edildi. Emeklilik için gün sayan, başvuruda bulunanlar ise işlemlerin bitmesinin arsından yararlanabilecek.



EMEKLİ İKRAMİYELERİ İÇİN TARİH VERİLDİ

Sosyal Güvenlik Kurumundan maaş alan vatandaşlara ödeme yapılırken başlıca durum ise aylık alıyor olmaktadır. Bu durumda emekliler açısından da aylığı ödenenler ya da ödenmeye, bir başka deyişle hesaplanmaya başlayanlarda hak sahibi olarak görülüyor.

Ramazan Bayramı öncesinde 1-9 Nisan tarihlerinde ikramiye ödenirken 1 Nisan tarihiyle beraber maaş almaya hak kazananlar ikramiyelerden faydalanabilecek. EYT'iler veya diğer sigortalılar 31 Mart gününe kadar emeklilik başvurusunda bulunarak işlemlerin bitmesi gerekiyor.



Kurban Bayramı için ise 10-15 Haziran aralığında ödemeler gerçekleşirken 31 Mart!a kadar emeklilik için başvuruda bulunan EYT'liler ve sigortalılar işlemlerinin bitmemesi durumunda bile hem Ramazan hem de Kurban bayramı ikramiyesini hesaplarında görebilecek.



EK ZAMLAR NASIL YANSIYACAK?

EYT'liler ve diğer sigortalılar emekli olmak için başvuruda bulunarak merak ettiği konular arasında Ocak ve Temmuz artışları yer aldı. Bu artışlar aylıklar hesaplanırken maaşlara nasıl yansıtılacağı araştırılıyor. Emeklilik için başvuruda bulunarak tarih hem aylık alma ve hesaplama günü üzerinden zamların refah paylarının uygulanması açısından önem kazanmaktadır.

Bu duruma örnek verecek olursak Eylül, Ekim 2023 tarihlerinde başvuruda bulunan bir EYT'linin aylıklarına yapılacak artışlarda 2023 yılında yapılan tüm zamlar bir araya getirilmektedir. Bu emeklinin aylığı örneğin Eylül'de başvurduğu için Ekim ayının 1'inden itibaren hesaplandığından Ocak 2024 tarihindeki artışlardan faydalanabilecekler.

