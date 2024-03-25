Emeklilere asgari ücret ayarı yolda! Meclis kapısına dayandı: O tarihe dikkat!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni bir destek ödemesi programı hazırladı. Bu kapsamda hane geliri asgari ücret miktarının altında olan tüm emekli vatandaşlara akaryakıt, doğalgaz, elektrik, su, gıda nakdi yardımları verilecek.

Destekten yararlanmak isteyen tüm emekli vatandaşlar ek gelirlerinin olmadığını, kirada yaşadıklarını kanıtlamaları halinde nakdi destekten yararlanma hakkına sahip oluyor. Düzenlemelerin seçim sonrasında değerlendirilerek TBMM Genel Kurulu'na getirilmesi bekleniyor. Bu düzenleme sayesinde yaşlılık, dul ve yetim aylığı alanların toplam geliri 17 bin 2 liraya çıkarılacak.

"498 milyar liralık payın bir kısmı tahsis edilecek"





Bu programdan yararlanan emeklilerin emekli maaşı dışında herhangi bir gelire sahip olmamaları, ve kiralık bir dairede yaşamalarını kanıtlamaları istenecek. Söz konusu destek, bu koşulları sağlayan emeklilere nakdi olarak değil ayni olarak verilecek.

Sosyal yardımlar için genel bütçeden ayrılmış olan 498 milyar liranın, temel düzeyde emekli maaşı alan kişilerin refahını artırmaya yönelik planlanan tedbirler için kullanılacağı belli oldu.

Türkiye'de 16,5 milyon emekli var ve bunların yaklaşık 3 milyonu 10 bin ile 17 bin lira arası emekli maaşı alıyor. Bunun emeklilerin sosyal ortaklık gelirinden faydalanmasının önünü açacağını açıklayan yetkililer, "Bir emeklinin tek geliri 10 bin lira civarındaysa emeklinin hanesinde bizim müdahalemizi gerektiren bir sorun var demektir. Yeni dönemde asgari hane gelir düzeyine göre emeklilerin durumlarının iyileştirilmesine yönelik araştırmaların yapılması gerekiyor. Bu bağlamda emeklinin aylık gelirine ek olarak ikinci bir gelirinin olup olmadığı sorusunun sorulması gerekmektedir. Kiralık bir evde oturan ve ikinci bir geliri olmayan kişi, yani şartlardan birini taşıyorsa sosyal destek alabilir." şeklinde ifadeler kullanıyorlar.