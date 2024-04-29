Bist 100
9.984,58 0%
DOLAR
32,4 -0,13%
EURO
34,78 0,08%
ALTIN
2.423,33 -0,13%

Emeklilere kabus gibi zam haberi! Eski banka müdürü kötü haberi verdi

Hükümetin, hem emekli hem de memur emeklilerinin maaşlarına ilişkin planlarını açıklayan Şenol Babuşçu, odak noktasının temmuz ayında maaşlara yansıyacak enflasyon farkı olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 29.04.2024 10:29
Güncelleme Tarihi: 29.04.2024 10:29
Emeklilere kabus gibi zam haberi! Eski banka müdürü kötü haberi verdi

Temmuz ayında emekli ve memur maaşları için yansıtılacak artışa ilişkin konuşan Şenol Babuşçu, ekonomi yönetiminde vergi ve artışlarının düşük tutularak enflasyonu kontrol etmeye yönelik stratejisini de anlattı. Halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmeye çalıştıklarını söyleyen Babuşçu, “Fiyat indirimindeki amaç, temmuz ayında memur ve emekli maaş artışlarının düşük olmasını sağlamaktır" dedi.

Konuyu detaylı değerlendiren Şenol Babuşçu şunları söyledi:

Emeklilere kabus gibi zam haberi! Eski banka müdürü kötü haberi verdi

"Ekonomi liderleri, yılın ilk 6 ayında enflasyonun yüksek olmaması için vergi ve maaş artışlarının seçim sonrasına uygulanmasını 1 Temmuz'dan itibaren ertelemeyi planlıyor. Kesintinin amacı memur ve emeklilere yönelik temmuz ayı maaş artışının küçük olmasını sağlamak...

Ekonomi liderleri, Nisan ve Mayıs aylarında vergileri artırıp büyümeyi yüksek tutmak yerine, vergileri artırarak ve büyümeyi yıl sonuna kadar her ay düşük tutarak enflasyonun düşürüleceğine kamuoyunu ikna etmeyi amaçlıyor."

Babuşçu, bu nedenle emekli ve memurların maaşlarına düşük bir zam yapılacağını söylerken Temmuz ayında memurlara ve emeklilere yönelik küçük artışların olacağını da aktardı. Ünlü ekonomist, konuşmasının devamındaa zamların temmuz ayından sonra art arda gerçekleşeceğini de duyurdu.

Emeklilerin maaşlarıyla geçinememeleri nedeniyle emekliler ve memurlar Temmuz ayındaki küçük artış nedeniyle daha da zorlanacak.

İLGİLİ HABERLER

9 bankadan gece yarısı faiz kararı! Aylık 45 bin TL kazanç kapısı açıldı

Nakit paraya sıkışanlara 70.000 TL anında kredi! TEB yine yaptı yapacağını

Mangalları söndürecek zam! Yüzde 200 zam geldi

81 ilde arabası olanlar dikkat! Trafik sigortası ödemelerinde flaş karar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
2
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
5
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak
6
O kişiler elektrik faturası ödemeyecek! Bayram ettiren müjde geldi
7
Türk Telekom hatta sahip olanlar talihi havada yakaladı! Para iadesi yapılacak

Emeklilere kabus gibi zam haberi! Eski banka müdürü kötü haberi verdi

81 ilde arabası olanlar dikkat! Trafik sigortası ödemelerinde flaş karar

Albaraka Türk son dakika emekli promosyonunu güncelledi! SSK, Bağkur, 4C'liye para yağacak

Mayıs ayında bu burçların şansı dönecek! Aşkta ve parada kazanacak burçlar

İkramiye gibi 15.000 TL nakit ödeme! Emeklilere bu sefer talih kuşu kondu

İlkokul Mezunları Dikkat Bugün Başladı! OGM KPSS'siz kura ile işçi alacak

Bakan Bayraktar acil koduyla açıkladı: 25 metreküp bedava doğalgaz o kesim için bedava olacak

Mangalları söndürecek zam! Yüzde 200 zam geldi

Acil nakit ihtiyacına 100.000 TL kredi! PTT para arayanlara hızır gibi yetişti

Kripto para yatırımcıları kahrolacak! Büyük düşüş için net tarih verildi!

9 bankadan gece yarısı faiz kararı! Aylık 45 bin TL kazanç kapısı açıldı

Nakit paraya sıkışanlara 70.000 TL anında kredi! TEB yine yaptı yapacağını