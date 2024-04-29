Emeklilere kabus gibi zam haberi! Eski banka müdürü kötü haberi verdi

Temmuz ayında emekli ve memur maaşları için yansıtılacak artışa ilişkin konuşan Şenol Babuşçu, ekonomi yönetiminde vergi ve artışlarının düşük tutularak enflasyonu kontrol etmeye yönelik stratejisini de anlattı. Halkı enflasyonun düşeceğine ikna etmeye çalıştıklarını söyleyen Babuşçu, “Fiyat indirimindeki amaç, temmuz ayında memur ve emekli maaş artışlarının düşük olmasını sağlamaktır" dedi.

Konuyu detaylı değerlendiren Şenol Babuşçu şunları söyledi:





"Ekonomi liderleri, yılın ilk 6 ayında enflasyonun yüksek olmaması için vergi ve maaş artışlarının seçim sonrasına uygulanmasını 1 Temmuz'dan itibaren ertelemeyi planlıyor. Kesintinin amacı memur ve emeklilere yönelik temmuz ayı maaş artışının küçük olmasını sağlamak...

Ekonomi liderleri, Nisan ve Mayıs aylarında vergileri artırıp büyümeyi yüksek tutmak yerine, vergileri artırarak ve büyümeyi yıl sonuna kadar her ay düşük tutarak enflasyonun düşürüleceğine kamuoyunu ikna etmeyi amaçlıyor."

Babuşçu, bu nedenle emekli ve memurların maaşlarına düşük bir zam yapılacağını söylerken Temmuz ayında memurlara ve emeklilere yönelik küçük artışların olacağını da aktardı. Ünlü ekonomist, konuşmasının devamındaa zamların temmuz ayından sonra art arda gerçekleşeceğini de duyurdu.

Emeklilerin maaşlarıyla geçinememeleri nedeniyle emekliler ve memurlar Temmuz ayındaki küçük artış nedeniyle daha da zorlanacak.