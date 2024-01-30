Emeklilere oh çektiren gelişme! Başvurana o paralar geri ödenecek

Hükümet, milyonlarca emekliyi ilgilendiren önemli bir karar aldı ve emeklilere iade edilecek paralarla ilgili detayları açıkladı. Emekliler, 2024 Ocak ayında belirlenen zammı yetersiz buldukları için seyyanen zam talebinde bulunuyordu. Bu talepleri dikkate alan hükümet, flaş bir gelişmeyle emeklilere yönelik bir adım attı. Emekli maaşlarına yapılacak ödemelerde, emlak vergisi muafiyeti sağlanacak ve bu kapsamda bazı emekliler emlak vergisinden muaf tutulacak. Bu uygulama, emeklilere ek bir maddi destek sağlayarak yaşam standartlarını artırmayı amaçlıyor. İşte detaylar...





EMEKLİLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF TUTULACAK!

Özellikle emeklilerin maaş zamlarını yeterli bulmamaları ve maddi sıkıntı içinde bulunmaları sebebiyle yapılan bu düzenleme, emlak vergisi muafiyeti ile emeklilere ek bir gelir kazandırmayı hedefliyor. Hükümetin aldığı bu karar, emekliler arasında olumlu bir yankı uyandırmış durumda. Emekli vatandaşlar, belirli şartlara bağlı olarak emlak vergisinden muafiyet sağlayan bu düzenlemenin mali yüklerini hafifletici bir adım olduğunu düşünüyorlar.

Bu gelişmeyle birlikte, emeklilere yönelik maddi destek ve avantajlar konusundaki çalışmaların artması bekleniyor. Hükümetin emeklilere yönelik politikalarının daha da genişlemesi, emeklilerin ekonomik güvenliklerini artırmada etkili olabilir. Emeklilere yönelik alınan bu karar, sosyal yardımların genişletilmesi ve emeklilerin refah düzeyinin artırılması amacı taşıyor. Bu sayede, emeklilerin günlük hayatlarını daha rahat bir şekilde sürdürebilmeleri hedefleniyor.





Hükümetin emeklilere yönelik aldığı flaş kararla ilgili detaylar ortaya çıktı. Özellikle emeklilere emlak vergisi muafiyeti getirilmesi, ev sahipleri ve işyeri sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Emlak vergisi, ev ve işyeri sahipleri tarafından iki taksit halinde ödenir. İlk taksit mart ile mayıs arasında, ikinci taksit ise kasım ayında ödenir. Ancak, bu yeni kararla birlikte bazı şartları taşıyan emekliler, emlak vergisi ödeme zorunluluğundan muaf tutulacak.

Emlak vergisi ödemesinden muaf olacak emekliler için belirli şartlar bulunmaktadır. Konut sahipleri için rayiç bedelin binde 1'i oranında, işyeri sahipleri için binde 2'si oranında olan vergi, bu muafiyet kapsamında ödenmeyecek. Emeklilerin bu avantajdan yararlanabilmesi için belirli kriterlere uymaları gerekmektedir.

Emlak vergisi muafiyetiyle ilgili detayları paylaşan köşe yazısında, Faruk Erdem, emeklilerin hangi durumlarda vergiden muaf olabileceklerini ayrıntılı bir şekilde açıkladı. Yazıda, emeklilerin emlak vergisi muafiyeti için belirli kriterlere sahip olmaları gerektiği vurgulanarak, bu şartları taşıyan emeklilerin emlak vergisi ödemesinden muaf tutulacakları ifade edildi.

Bu kapsamda, emeklilerin vergiden muaf olabilmesi için belirli şartları sağlamaları ve bu durumu belediyeye bildirmeleri gerekiyor. Muafiyetten yararlanmak isteyen emeklilerin başvurularının belediye tarafından kabul edilmesi durumunda, önceki ödenen emlak vergisi miktarının iadesi yapılacak. Bu sayede, emeklilere maddi anlamda bir rahatlama sağlanarak ekonomik durumlarına katkıda bulunulması amaçlanıyor.

Hükümetin alınan yeni kararla birlikte emlak vergisi muafiyetinden faydalanacak gruplar belirlendi. Bu gruplar arasında geliri olmayan ev hanımları, işsizler ve SGK'dan maaş dışında geliri olmayan emekliler yer alıyor. Ayrıca, engelliler, gaziler, şehitlerin dul ve yetimleri de emlak vergisi ödemek zorunda kalmayacak. Çalışan emekliler bu muafiyetten yararlanamayacak; ancak brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek evden herhangi bir vergi alınmayacak.

Muafiyet hakkı, evin kullanım amacına göre değişmeyecek. Evde oturulsa da veya kiraya verilse de muafiyet hakkı kaybolmayacak. Vergiden muaf olan bireylerin belediyeye dilekçeyle başvuruda bulunmaları gerekecek, aksi takdirde vergi ödemesi gerekecek. Vergiden muaf olan kişiler, belediyeye dilekçeyle müracaat etmeleri durumunda muafiyetten yararlanabilecekler. Muafiyet hakkına rağmen vergiyi ödeyen bireyler, geriye dönük 5 yıl içinde fazla ödenen vergileri geri alabilecekler.

Ancak arsası veya iş yeri bulunan emekliler, emlak vergisi muafiyetinden yararlanamayacaklar. Emekli olan bir kişinin kendisinin ve eşinin evine sahip olması durumunda da vergi ödemesine gerek olmayacak. Vergiden muaf olacak emeklinin üzerinde sadece bir adet konutun bulunması gerekecek. Bu yeni düzenleme ile emlak vergisi muafiyetinden yararlanacak vatandaşların belirlenmesi ve süreçle ilgili şartların netleştirilmesi amaçlanıyor.