Emeklilere talih kuşu kondu! 15 gün içinde imzayı atana en az 10 bin TL ödenecek

Bankalar emeklilere tek imzaya 10 bin TL ödeme yapacak! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERE 10 BİN TL ÖDEME

Emekli vatandaşlar en avantajlı promosyon ödemesi yapan bankayı araştırmaya devam ediyor. Bankaların promosyon ödemelerinin 2024 senesinde artması beklenirken güncel olarak bankaların promosyon tutarları da açıklandı. Emekli müşterilerin promosyon ödemelerinden faydalanması için promosyon almak istedikleri bankaya maaşlarını taşımaları ve üç sene bankada kalma taahhüdü vermeleri gerekiyor. Ziraat Bankası emekli müşterilerinden 3 bin 500 TL'ye kadar maaş alanlara 3 bin TL, 3 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL aralığında maaş alanlara 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ile 10 bin TL aralığında maaş alanlara 4 bin 500 TL, 10 bin TL ve üstünde maaş alanlara 5 bin TL tutarında promosyon ödemesi yapıyor.





Halkbank emekli müşterilerinden 3 bin 500 TL'ye kadar maaş alanlara 3 bin TL, 3 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL arasında maaş alanlara 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında maaş alanlara 4 bin 500 TL, 10 bin TL ve üstünde maaş alanlara 5 bin TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. Denizbank emekli müşterilerinden 3 bin 500 TL'ye kadar maaş alanlara 3 bin TL, 3 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL aralığında maaş alanlara 3 bin 500 TL, 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında maaş alanlara 4 bin 500 TL, 10 bin TL ve üstünde maaş alanlara 5 bin TL nakit promosyon ödemesi yapıyor. İş Bankası emekli müşterilerinden 3 bin 500 TL'ye kadar maaş alanlara 4 bin 500 TL, 3 bin 500 TL ile 7 bin 500 TL aralığında maaş alanlara 5 bin 250 TL, 7 bin 500 TL ile 10 bin TL aralığında maaş alanlara 6 bin 750 TL, 10 bin TL ve üstünde maaş alanlara 7 bin 500 TL promosyon ödemesi yapıyor.