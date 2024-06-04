Emeklilere tek seferde 19 bin 500 TL nakit ödeme! O banka yüzleri güldürdü

Emeklilerin yüzlerini güldürecek haber Halkbank tarafından geldi. Halkbank ihtiyaç sahibi olan emeklilere ek ödeme yapacağını duyurdu. Yapılacak olan ek ödemelerle ilgili en önemli detay da emekli promosyonu oldu.

Emeklilere 19.500 TL Para Veriliyor!

Emekliler için güzel bir haber var. Halkbank, emekli maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşlarını buradan alma taahhüdünde bulunan emeklilere 19.500 TL’ye varan nakit ödeme yapacağını duyurdu1. Bu kampanya, emeklilerin ekonomik durumlarını iyileştirmek amacıyla tasarlanmış ve şu şekilde işliyor:





Emekli maaşı 10 Bin TL ile 15 Bin TL arasında olanlara 8 Bin TL,

Emekli Maaşı 15 Bin TL ile 20 Bin TL arasında olanlara 10 Bin TL,

Maaşı 20 Bin TL üzeri olanlara ise 12 Bin TL nakit ödeme yapılıyor.

Ayrıca, banka tarafından sunulan 7.500 TL’lik ihtiyaç kredisi de bulunuyor.

Toplamda, emekliler 19.500 TL’ye kadar finansal destek alabiliyorlar. Bu destek, emeklilerin anlık finansal ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olacak şekilde düzenlenmiş.

Başvurular, Halkbank şubelerine giderek veya dijital bankacılık hizmetleri üzerinden yapılabiliyor1. Bu fırsattan yararlanmak isteyen emeklilerin, detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için en yakın Halkbank şubesine gitmeleri veya bankanın dijital kanallarını kullanmaları öneriliyor. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle!