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Emeklilere tek seferlik enflasyon desteği! Hesaplara 15 bin TL ek ödeme kıyağı

Temmuz ayında milyonlarca emeklinin zam oranları belli oldu ve emekliler, bu yeni zamla birlikte promosyon ödemelerini de merakla araştırmaya başladı. Kamu ve özel bankaların sunduğu emekli promosyonları, emeklilere ek gelir imkanı sunarak önemli bir destek sağlıyor. Peki, Garanti BBVA’nın emeklilere sunduğu promosyonlar ne kadar? İşte 2024 yılı Garanti BBVA promosyon detayları...

Yayın Tarihi: 18.07.2024 10:01
Güncelleme Tarihi: 18.07.2024 10:01
Emeklilere tek seferlik enflasyon desteği! Hesaplara 15 bin TL ek ödeme kıyağı

Yeni dönemin başlamasıyla birlikte, emekli promosyonlarında da Temmuz ayı itibarıyla güncellemeler yapıldı. Bankalar, promosyon ödemelerinde rekabet ederken, Temmuz ayı için ödemeler güncellenmiş durumda. Emekli maaşlarını farklı bir bankaya taşımak isteyenler, anlaşmalı bankalardan tek seferlik ödeme alabiliyor. Emekliler, bankaların sunduğu promosyon rakamlarını merakla takip ediyor. Bu bankalar arasında Garanti BBVA da bulunuyor. Peki, Garanti BBVA’nın 2024 yılı emekli promosyonu ne kadar? İşte ayrıntılar...

garanti

GARANTİ BBVA PROMOSYON KAMPANYASI BAŞVURULARI - TEMMUZ 2024

Garanti BBVA’nın promosyon kampanyası, 1-31 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olacak. Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) veya Bağ-Kur’dan emekli olacaklar, SGK müdürlüklerine giderek veya e-Devlet üzerinden Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi’ni doldurarak, Emekli Sandığı’ndan emekli olacaklar ise çalıştıkları kuruma emeklilik dilekçesini vererek Garanti BBVA’yı tercih edebilir ve promosyon ödemesinden yararlanabilirler.

Garanti BBVA müşterisi olmayanlar, Garanti BBVA Mobil uygulaması üzerinden şubeye gitmeden müşteri olabilir ve maaşlarını taşıdıktan sonra promosyon başvurusu yapabilirler. Ayrıca, sadece nüfus cüzdanı ile Garanti BBVA şubelerine giderek de banka değişikliği yapılabilir.

Garanti BBVA müşterisi olan ve emekli aylığını PTT veya başka bir banka aracılığıyla alanlar, maaşları üzerinde herhangi bir bloke olmaması durumunda Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA Müşteri İletişim Merkezi üzerinden emekli maaşı banka değişikliği başvurusu yaparak promosyon ödemesi talep edebilirler.

GARANTİ BBVA

GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI - TEMMUZ 2024

Garanti BBVA’nın emekli promosyon ödemeleri şu şekilde belirlenmiştir:

• Maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilere: 6.250 TL

• Maaşı 10.000 - 15.000 TL arasında olan emeklilere: 10.000 TL

• Maaşı 15.000 - 20.000 TL arasında olan emeklilere: 12.500 TL

• Maaşı 20.000 TL ve üzeri olan emeklilere: 15.000 TL

Emeklilere sunulan bu promosyonlar, Temmuz ayı ile birlikte geçerli olup, Garanti BBVA müşterisi emeklilere ek gelir fırsatı sunmaktadır. Emekli promosyonları hakkında daha fazla bilgi için Garanti BBVA’nın resmi kanallarını ziyaret edebilirsiniz.

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