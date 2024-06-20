Bist 100
10.630,04 1%
DOLAR
32,79 0,87%
EURO
35,31 0,9%
ALTIN
2.454,09 1,39%

Emeklilerin aklı başından gidecek! Tek sefere mahsus 12.000 TL kıyak ödeme

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi! Emeklilere 12 bin TL'lik ödeme yapılacak! Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 20.06.2024 11:52
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 11:52
Emeklilerin aklı başından gidecek! Tek sefere mahsus 12.000 TL kıyak ödeme

Emekliler yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde müjdeli bir haber aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada emeklilere 12 bin TL'ye kadar ek yardım sağlanacağını duyurdu. Açıklamanın sabah 8'de yayınlanması milyonlarca emekliyi sevindirdi. Emeklilere bayram öncesi ödenecek bu ödeme SSK, BAĞ-KUR ve 4C emeklileri için geçerli olacak. Başvuru yapan tüm emekliler bu ödemeyi bayramdan önce alacaktır. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERİN YÜZÜ GÜLECEK

Emeklilere bayram öncesi ek ödeme seçenekleri hız kesmeden devam edecek. Cumhurbaşkanı'nın talimatı üzerine Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halk Bankası emeklilere yönelik promosyon başlattığını duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere 12 bin liraya kadar ek para çekme seçeneği sunulacak. Bu kampanya SSK, BAĞ-KUR, 4C ve EYT emeklilerine özel olarak hazırlanmış olup milyonlarca emekliyi kapsamaktadır. Bayramdan önce başvuru sürecinin tamamlanması durumunda ödemeler bayram boyunca devam edecektir. Kamu bankalarından gelen bu ek ödeme, emeklilere destek olarak tamamen ücretsiz olarak hesaba yatırılacak. Tatil öncesi ek ödeme seçeneklerinden yararlanmak ve ekstra para almak isteyen emekli vatandaşlar, başvurularını mobil veya internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirebilirler. Başvurusunu tamamlayan emeklilerin ödemeleri üç iş günü içerisinde hesaplarına yatırılacak. Kamu bankalarının ödemeleri otomatik olarak emeklinin IBAN numarasına aktarmasıyla ödemeler bayram boyunca da kesintisiz olarak devam edecek. Bu sayede emekliler tatillerini daha ekonomik planlayabiliyor. Emeklilerin özellikle bayram döneminde harcamaları arttıkça ekstra ödeme yapmak zorunda kalacaklar. Bayram öncesindeki bu ek ödeme seçeneği dolayısıyla emekliler için büyük bir rahatlama sağlıyor. Bu ödemeler sayesinde emekliler bayram alışverişlerini rahatlıkla gerçekleştirebiliyor. 

Emeklilerin Yüzü Gülecek

Üstelik bu ek ödeme, tatil sırasında seyahat ederken çok yardımcı olacaktır. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, emeklilere yönelik bu kampanyayla toplumun önemli bir kesimine destek olmak istiyor. Kamu bankaları, emeklilik birikimleri yoluyla emeklilere maddi destek sağlarken, müşteri portföyünü de genişletmeye çalışıyor. Bu tür kampanyalar, kamu bankalarının sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini ve toplumun ihtiyaçlarına duyarlı olduğunu göstermektedir. Ek ödeme talepleri hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanabilir. Emekliler mobil bankacılık veya internet bankacılığı aracılığıyla kolaylıkla başvuruda bulunabiliyor. Başvuru yaparken hatırlamanız gereken en önemli şey başvurunuzu tatilden önce tamamlamaktır. Bu sayede tatiliniz boyunca ödemelerinizin kesintisiz devam etmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca emeklilerin başvuru sırasında doğru bilgi vermeleri ve gerekli tüm belgeleri ibraz etmeleri önemlidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ek yardım kampanyası, emeklilere yönelik desteğin sadece başlangıcı olabilir. Gelecekte emeklilerin çeşitli alanlarda benzer destekler alması öngörülüyor. Özellikle sağlık, barınma ve sosyal hizmetler alanlarındaki sübvansiyonlar emeklilerin yaşam kalitesini daha da iyileştirebilir. Bu tür destekler emeklilerin toplumda daha aktif ve daha mutlu insanlar olmalarını sağlıyor.

İLGİLİ HABERLER

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine iki ödeme birden! Bayram ertesi trink bu para yatacak

Gazi Üniversitesi KPSS 60 puan ile personel alımı yapıyor! En az lise mezunu olmak şart

Kredi faizlerine bayram ayarı! 100.000 TL’nin geri ödemesi şaştı kaldı

Meclis'te onaylandı! Emekliye seyyanen zam kulisi ortaya çıktı! Refah+ seyyanen artış geliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
2
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
3
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
4
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
5
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
6
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
7
Borçlulara Meclis'ten müjdeli haber! O borçların tamamı sıfırlanacak

Vergi paketi onaylandı! Her şeyi unutun yüzde 30 yeni vergi geliyor

SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklisine iki ödeme birden! Bayram ertesi trink bu para yatacak

Meclis'te onaylandı! Emekliye seyyanen zam kulisi ortaya çıktı! Refah+ seyyanen artış geliyor

Emekliye maaş kadar ikramiye müjdesi! 15 milyon şanslı emekliden biri de siz olabilirsiniz

Özel bankalar kesenin ağzını açtı! Bu şartı sağlayanın borçları tamamen kapatılacak

Kredi faizlerine bayram ayarı! 100.000 TL’nin geri ödemesi şaştı kaldı

Emeklilerin aklı başından gidecek! Tek sefere mahsus 12.000 TL kıyak ödeme

Fatura ödemelerinde yeni dönem! Tüm faturalara 1500 TL indirim geliyor

Bayram dönüşü zenginliğin formülü çözüldü! O faizler adeta zengin ediyor

Evi olanlara acil uyarı! Bunu yapmayanlar 13 bin TL ödemek zorunda kalacak

En az ön lisans mezunu olanlar dikkat! KPSS 65 puanla memur alımı başlatıldı

Gazi Üniversitesi KPSS 60 puan ile personel alımı yapıyor! En az lise mezunu olmak şart