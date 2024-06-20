Emeklilerin aklı başından gidecek! Tek sefere mahsus 12.000 TL kıyak ödeme

Emekliler yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde müjdeli bir haber aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada emeklilere 12 bin TL'ye kadar ek yardım sağlanacağını duyurdu. Açıklamanın sabah 8'de yayınlanması milyonlarca emekliyi sevindirdi. Emeklilere bayram öncesi ödenecek bu ödeme SSK, BAĞ-KUR ve 4C emeklileri için geçerli olacak. Başvuru yapan tüm emekliler bu ödemeyi bayramdan önce alacaktır. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

EMEKLİLERİN YÜZÜ GÜLECEK

Emeklilere bayram öncesi ek ödeme seçenekleri hız kesmeden devam edecek. Cumhurbaşkanı'nın talimatı üzerine Ziraat Bankası, Vakıf Bank ve Halk Bankası emeklilere yönelik promosyon başlattığını duyurdu. Kampanya kapsamında emeklilere 12 bin liraya kadar ek para çekme seçeneği sunulacak. Bu kampanya SSK, BAĞ-KUR, 4C ve EYT emeklilerine özel olarak hazırlanmış olup milyonlarca emekliyi kapsamaktadır. Bayramdan önce başvuru sürecinin tamamlanması durumunda ödemeler bayram boyunca devam edecektir. Kamu bankalarından gelen bu ek ödeme, emeklilere destek olarak tamamen ücretsiz olarak hesaba yatırılacak. Tatil öncesi ek ödeme seçeneklerinden yararlanmak ve ekstra para almak isteyen emekli vatandaşlar, başvurularını mobil veya internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirebilirler. Başvurusunu tamamlayan emeklilerin ödemeleri üç iş günü içerisinde hesaplarına yatırılacak. Kamu bankalarının ödemeleri otomatik olarak emeklinin IBAN numarasına aktarmasıyla ödemeler bayram boyunca da kesintisiz olarak devam edecek. Bu sayede emekliler tatillerini daha ekonomik planlayabiliyor. Emeklilerin özellikle bayram döneminde harcamaları arttıkça ekstra ödeme yapmak zorunda kalacaklar. Bayram öncesindeki bu ek ödeme seçeneği dolayısıyla emekliler için büyük bir rahatlama sağlıyor. Bu ödemeler sayesinde emekliler bayram alışverişlerini rahatlıkla gerçekleştirebiliyor.





Üstelik bu ek ödeme, tatil sırasında seyahat ederken çok yardımcı olacaktır. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, emeklilere yönelik bu kampanyayla toplumun önemli bir kesimine destek olmak istiyor. Kamu bankaları, emeklilik birikimleri yoluyla emeklilere maddi destek sağlarken, müşteri portföyünü de genişletmeye çalışıyor. Bu tür kampanyalar, kamu bankalarının sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ettiğini ve toplumun ihtiyaçlarına duyarlı olduğunu göstermektedir. Ek ödeme talepleri hızlı ve kolay bir şekilde tamamlanabilir. Emekliler mobil bankacılık veya internet bankacılığı aracılığıyla kolaylıkla başvuruda bulunabiliyor. Başvuru yaparken hatırlamanız gereken en önemli şey başvurunuzu tatilden önce tamamlamaktır. Bu sayede tatiliniz boyunca ödemelerinizin kesintisiz devam etmesini sağlayabilirsiniz. Ayrıca emeklilerin başvuru sırasında doğru bilgi vermeleri ve gerekli tüm belgeleri ibraz etmeleri önemlidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan ek yardım kampanyası, emeklilere yönelik desteğin sadece başlangıcı olabilir. Gelecekte emeklilerin çeşitli alanlarda benzer destekler alması öngörülüyor. Özellikle sağlık, barınma ve sosyal hizmetler alanlarındaki sübvansiyonlar emeklilerin yaşam kalitesini daha da iyileştirebilir. Bu tür destekler emeklilerin toplumda daha aktif ve daha mutlu insanlar olmalarını sağlıyor.