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Emeklilerin ve annelerin fatura kira derdi bitti! Başvurana tamamen ücretsiz olacak

İzmir’de yerel seçimi kazanan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay yaşanan ekonomik zorluklara karşı emeklilere çeşitli destekler vereceklerini duyurdu. Seçim öncesinde verdiği vaadi yerine getiren Tugay, emeklilerin yaşam şartlarının iyileştirilmesi amacıyla kira, fatura ve market yardımı verileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 17.06.2024 20:41
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 20:41
Emeklilerin ve annelerin fatura kira derdi bitti! Başvurana tamamen ücretsiz olacak

Milyonlarca emeklinin 10 bin lira ile geçimini sürdürememesi nedeniyle fatura, kira ve market yardımı yapılacağını duyuran yeni İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Cemil Tugay, detayları da açıkladı. Emeklilerin yaşam şartlarını iyileştirmek adına devreye alınan yardımın belediye tarafından verileceğini belirten Cemil Tugay’ın açıklamaları ise tüm emeklilerin dikkatini çekti. İzmir’deki emeklilere özel yapılacak olan yardımda başvuru şartları da detaylandırılırken emeklilerin nasıl başvuracakları belli oldu. 

Seçim öncesi verilen vaatler yapılmaya başlandı! 

Başkan Tugay, seçim dönemi verdiği sözlerden birini daha yerine getirerek, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi emeklilere yönelik başlatılan destek programını açıkladı. Bu program kapsamında emeklilere özel Emekli Dayanışma Kartı uygulaması devreye girdi. Bu kart sayesinde su faturası, market alışverişi ve kira gibi temel ihtiyaçlar için destek sağlanacağı vurgulandı. 

izmir emekli dayanışma kartı

Anne kart ile ailelere destek 

Belediyenin sosyal yardımları sadece emeklilerle sınırlı kalmadı. 4-5 yaş arası çocuğu olan ihtiyaç sahibi annelere toplu ulaşımda aylık “10 kontörlük” ücretsiz biniş hakkı verilirken, 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere de “60 kontörlük” Anne Kartı varileceği aktarıldı. Bu kapsamda, sosyal yardımların genişletilmesi ve toplumun çeşitli kesimlerine ulaşılmasınon hedeflendiği belirtildi.

Emekli Dayanışma Kartı ile fatura desteği! 

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Emekli Dayanışma Kartı yardımıyla ilk etapta su faturası desteğini hayata geçirdi. Bu destek kapsamında İzmir’de yaşayan emekliler, suyun ilk 4 metreküpünü (4 ton) ücretsiz olarak kullanabilecekler. Bu yardımdan faydalanmak isteyenlerin ise Bizvariz.izmir.bel.tr üzerinden gereken adımları tamamlaması gerekecek.

emekli dayanışma kartı

Emeklilerin başvuruları, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü ekiplerince titizlikle incelenecek. Şu ana kadar belirlenen 3.398 ihtiyaç sahibi emekli, İZSU Genel Müdürlüğü’ne bildirildi ve yardımlar dağıtılmaya başlandı. Önümüzdeki dönemlerde başvurular devam edeceğinden çok sayıda emekli bu imkandan faydalanabilecek. 

Market ve kira yardımı da yapılacak! 

Su faturası desteğinin yanı sıra, zamanla market ve kira yardımlarının da devreye girmesi planlanıyor. Başkan Tugay, “İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak, emeklilerimizin ve ihtiyaç sahiplerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” şekinde açıklama yaparken, kartların dağıtılmaya başladığı öğrenildi. Yani böylelikle su yardımları başlamış, market ve kira yardımları için de gereken adımlar atılmış oldu. 

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