Emeklinin aklını başından alan 9200 TL ek ödeme! Bayram öncesi meclis onay verdi

Emekliye jest fırsatlar sunulurken 9200 TL ek para meclis onayıyla beraber IBAN üzerinde ödemeler yatırılacak. SSK, Bağkur ve Emekli sandığı emeklilerine bayram öncesi kampanyalar düzenlendi. Ramazan bayramına nakit ihtiyacı olan emekli ek para ödemesiyle beraber 9200 TL'ik ek ödemeye dair açıklama yapıldı. 16 milyon emekli için 3 iş günü içinde şipşak ödeme yatacak. İşte emeklileri mest edecek yeni ödemeye ilişkin merak edilenler haberimizde.



4A 4B 4C ve EYT emeklisinin tamamı için yeni fırsatlar açıklanırken TBMM onayı ile yeni bir ek para ödemeleri için harekete geçildi. Ramazan Bayramı'na doğru geri sayımın sürdüğü Bugünlerde emekli maaşı alanlara 9.200 TL'lik ek paralar IBAN yoluyla sahiplerini bulacak. Başvuru şartlarının neler olduğu ve tüm detaylar...



EMEKLİYE EK PARA ÖDEMESİ

Milyonlarca emekliye meclis duyuru yaparken 4A 4B 4C fark etmeden Ramazan Bayramı öncesinde başvuru yapılarak 9200 TL'lik ek ödemeyi cebine koyma şansı elde edildi. Finansbank'a verilen ek paralar için 3 yıllık sözleşmeyi imzalayarak karşılıksız ve geri ödemesiz olacak şekilde ek ödeme alma hakkı verildi. Mart ayı promosyon kampanyasıyla rekor ödemeler için başvuru tarihi belirlendi.





FİNANSBANK'TAN 9200 TL'LİK PROMOSYON

Finanbank üzerinden oluşturulan kampanyayla berbaer maaş taşıma başvurusu karşılığına verilecek promosyon 9200 TL ödemeler hesaplarda yerini alacak. 31 Mart tarihine kadar Finansbank şubeleri üzerinden beya online bankacılık hizmetlerinden başvuru tamamlanır. E devlet üzerinde maaş adığınız bankayı değiştirerek Finansbank üzerinden temin edilir. 3 iş günü içerisinde şubeye gitmeden IBAN numaranız aracılığıyla ek para ödemesi yatırılır.



EMEKLİLERE FAİZSİZ KREDİ

Ramazan Bayramı öncesinde 9200 TL'lik promosyon ödemesi desteği verilirken yeni duyuruyla beraber 10 bin TL'lik faizsiz kredi kampanyası başladı. Emekli maaşı alan nakit ihtiyacını karşılamak için faizsiz kredi başvurusunda bulunabilir. Faizsiz bayram kredi desteği 6 ay vadeli olarak sıfır faiz ile yerini alır.

