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Emeklinin cebi 5000 TL ödemeyle ferahlayacak! Maaşı yetmeyen emekli hemen başvurabilir

Artan yaşam maliyetleri karşısında emeklilerin alım gücünün azalmasıyla birlikte, yerel yönetimler emekli bireylerin hayat kalitesini artırmak adına çeşitli yardım ve destek programlarına hız vermiş durumda.

Yayın Tarihi: 29.06.2024 07:38
Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 07:38
Emeklinin cebi 5000 TL ödemeyle ferahlayacak! Maaşı yetmeyen emekli hemen başvurabilir

Gıda, kira ve diğer yaşamsal giderlerdeki artışlar, emekli vatandaşlarımızın bütçesini sıkıştırıyor. Sürekli yükselen maliyetlerle mücadele eden emeklilerimize yönelik destek paketleri, onların hayatını bir nebze olsun kolaylaştırmak için artırılıyor. Emeklilerimizin daha kaliteli bir yaşam sürdürebilmeleri adına yapılan özel yardım ödemeleri, hız kesmeden devam ediyor. Bu doğrultuda, Şişli Belediyesi'nin emekliler için sunduğu yeni destek programı da büyük bir rahatlama vaat ediyor.

emekliye destek

Şişli Belediyesi'nden Emeklilere 5000 TL Pazar Alışverişi Desteği: Temmuz Ayında Başvurular Başlıyor!

Temmuz ayının yaklaşmasıyla birlikte, emekli vatandaşlarımızın gözü kulağı beklenen maaş zammında. 2024 yılı Temmuz ayı itibarıyla emekli maaşlarına yapılacak olan artış, sabırsızlıkla beklenirken, yükselen yaşam maliyetleri nedeniyle ekonomik sıkıntı çeken emeklilere yönelik destekler de devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanındaki belediyeler, emeklilerin yükünü hafifletmek için çeşitli projeler geliştiriyor. Bu projeler arasında dikkat çeken bir yenilik de Şişli Belediyesi'nden geldi: Emeklilere 5000 TL değerinde Pazar alışveriş desteği sağlanacak.

Bu destekten yararlanmak isteyen emekli vatandaşlar için Şişli Belediyesi, aylık geliri asgari ücretin üçte birinden az olan ve 60 yaş üzeri olan hane halkına yönelik bu yardımı sunuyor. Yılda bir kez verilecek olan bu Pazar alışveriş desteği için başvurular, Şişli Belediyesi'nin resmi web sitesi veya ilgili telefon hattı aracılığıyla yapılabilecek.

Temmuz ayı içinde, emekliler için sunulan Pazar alışverişi yardımına başvurular başlayacak. Başvuru sürecine hazırlık olarak, gerekli evraklar şimdiden incelenmeye başlandı. Şişli Belediyesi'nin sağladığı bu destek için müracaat edecek emeklilerin, nüfus cüzdanı kopyası, e-Devlet üzerinden temin edilecek ikametgah belgesi, emekli maaş dökümü, tapu ve araç sorgulama bilgileri gibi belgeleri hazırlamaları önem taşıyor. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından verilecek diğer belgeler de toplanmalı. Emeklilere yönelik bu Pazar alışverişi yardımı hakkında en güncel bilgileri ve duyuruları Şişli Belediyesi'nin ilanlarını takip ederek öğrenebilirsiniz.

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