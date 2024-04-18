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Emeklinin çilesi bitti, zam geldi! Emeklinin temmuz maaşı en az bu kadar olacak

Üç aylık enflasyonun belirginleşmesinin ardından gözler emeklilere yönelik yeni bir artışa çevrildi.

Yayın Tarihi: 18.04.2024 09:14
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 09:14
Emeklinin çilesi bitti, zam geldi! Emeklinin temmuz maaşı en az bu kadar olacak

Emekli maaşları temmuz ayında yeniden görüşülecek. Kesintiler ve artan kazanç ikramiyelerinin yanı sıra, taban ücret ve maaş da değerlendirilecek ve enflasyona göre sosyal pay eklenecek. Yeni Asır gazetesi yazarlarından Faruk Erdem, konuya ilişkin detayları kaleme aldı. Milyonlarca kişinin ilgisini çeken yazısında Faruk Erdem şunları söyledi:

“2024 emeklilik yılında 16 milyon emeklinin maaşlarında önemli düzenleme yapılacak. Öncelikle emeklilerin gelirlerini artırmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik tedbirler belli bir takvime göre hayata geçirilecek. Şehir içi toplu taşımanın yanı sıra uçak, tren ve feribot gibi araçlar emekliler için azaltılacak veya ücretsiz olacak. Burada yine bankalarla imzalanan protokoller ile birlikte emeklilere uygun şartlarda finansman imkânı sağlanacak. Ayrıca emeklilerin maaşları da temmuz ayında gözden geçirilecek.

EN DÜŞÜK MAAŞ MİKTARI DEĞİŞECEK

Emeklinin çilesi bitti, zam geldi

Emeklilerin kök maaş miktarı Ocak ayı zamlarında 7 bin 500 TL'den 10 bin TL'ye çıktı. Ayrıca ikramiye ödenekleri de %50 artırılarak 3.000 TL'ye çıkarıldı. Temel maaşı 10.000 TL'nin altı olan tüm emekliler artık 10.000 TL maaş alıyor. Bu baz maaşın yeniden gözden geçirilip artırılması temmuz ayında gündeme gelecek. Ayrıca asıl maaş uygulamasında en düşük maaştan kademeli artış da formülün bir parçası olacak. Dolayısıyla düşük ücretler sayesinde emeklilerin geliri önemli ölçüde artacak.

REFAH PAYI DA GETİRİLEBİLİR!

Tüm bu düzenlemeler yapılırken, emeklilere bir dönem uygulanan sosyal kısım da temmuz ayında yeniden değerlendirilecek. SSK ile Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez 6 ay süreyle enflasyon oranında zam alıyor. Öte yandan memurlar, toplu sözleşmeler ve enflasyon farkları nedeniyle maaş artışlarından yararlanıyor. Geçen yıl, altı aylık enflasyon oranı Ocak'taki %15'ten %30'a, altı aylık enflasyon oranıysa Temmuz'da %17'den %25'e yükseldi. Bu yılın ocak ayında sosyal yardım oranı altı ayda enflasyona göre yüzde 37 oranında artarken, tüm emeklilere yüzde 49,25 oranında zam yapıldı. Temmuz ayı için gerçekte benzer senaryolar gündemde. Hükümet, 3 Temmuz'da 6 aylık enflasyonu açıkladıktan sonra yeni artışı değerlendirip açıklayacak.

3 AYLIK RAKAMLAR KESİN

6 aylık enflasyonun Temmuz ayındaki artışı ve toplumsal payı nasıl belirleyeceğini merak ederken, ilk 3 aylık rakamlar da açıklandı. İlk 3 aylık enflasyon oranlarına göre SSK ile Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 15,06 artış olmasına rağmen 3 ek veri daha var. Maaş artışları ilk altı ayda eşit olarak dağıtıldığından bu oranlar Haziran ayı enflasyonuna göre artacaktır. 5 aylık enflasyon tahminine göre emekli memurlara yönelik yüzde 10'luk artış, enflasyon farkıyla yüzde 15,77 - 17,34'e ulaşacak. Temmuz ayı artışı hesaplanırken Haziran ayı enflasyon oranı dikkate alınacak. Örneğin yılın ilk 6 ayında TÜFE yüzde 24'e ulaşırsa memurlarla emekliler arasındaki enflasyon farkı yüzde 7,83'e, Temmuz ayındaki artış ise yüzde 18,61'e ulaşacak. Yılın ilk altı ayında TÜFE yüzde 25,5'e çıksa bile enflasyon farkı yüzde 9,13'ü, Temmuz ayındaki artış ise yüzde 20'yi aşacak."

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