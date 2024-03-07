Emeklinin temmuz zammı erken ifşa oldu! 10.000 TL ve üzeri maaş alanlar yaşadı!

Türkiye’de yaşayan milyonlarca emekli vatandaş maaşlarına zam yapılmasını dört gözle bekliyordu ve bu konuyla ilgili bir anket sonucu paylaşıldı. İşte detaylar…







EMEKLİYE TEMMUZ ZAM ORANI AYYUKA ÇIKTI! SSK, BAĞ-KUR'LUYA 16.651 TL MAAŞ! %11'LİK ORANLA 10.000, 11.000, 11.500 TL ALANA...

Emekliler için büyük önem taşıyan Şubat ayı enflasyon beklentileri anketinin sonuçları açıklandı ve Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) %4,04 artması bekleniyor. Bu tahminler SSK, BAĞ-KUR memur ve emeklilerinin temmuz ayındaki maaş değişimlerinde önemli rol oynayacak. Emekliler maaş artışlarının enflasyon artışına göre belirlenmesini beklerken, bu sonuçlar emekliler tarafından yakından takip ediliyor ve merakla bekleniyor.

AA Finans'ın Şubat ayı Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlarına göre ekonomistler Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) %4,04 oranında artacağını tahmin ediyor. Bu tahmin, enflasyonun %11 civarında tahmin edilmesi nedeniyle enflasyonun mevcut seviyeden daha fazla artacağına işaret ediyor. Peki Şubat ayı enflasyon verilerine göre emekliler Temmuz ayında ne kadar zam alacak? Bu kuruş başına hesaplanan yeni maaş...

ŞUBAT 2024 ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Şubat ayında aylık enflasyon %4,53 oldu. Bunun sonucunda SGK ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak'ta yüzde 6,70, Şubat'ta ise yüzde 4,53 enflasyon farkı elde etti. Böylece ikinci aydaki artış %11,53 olarak belirlendi.

%11.53'LÜK ORANA GÖRE ZAMLI MAAŞLAR

MEVCUT MAAŞ: 10.000,00

ZAMLI MAAŞ: 11.154,00

MEVCUT MAAŞ: 10.100,00

ZAMLI MAAŞ: 11.265,54

MEVCUT MAAŞ: 10.200,00

ZAMLI MAAŞ: 11.377,08

MEVCUT MAAŞ: 10.300,00

ZAMLI MAAŞ: 11.488,62

MEVCUT MAAŞ: 10.400,00

ZAMLI MAAŞ: 11.600,16

MEVCUT MAAŞ: 10.500,00

ZAMLI MAAŞ: 11.711,70

MEVCUT MAAŞ: 11.200,00

ZAMLI MAAŞ: 12.492,48

MEVCUT MAAŞ: 11.300,00

ZAMLI MAAŞ: 12.604,02

MEVCUT MAAŞ: 11.400,00

ZAMLI MAAŞ: 12.715,56

MEVCUT MAAŞ: 11.500,00

ZAMLI MAAŞ: 12.827,10

MEVCUT MAAŞ: 11.600,00

ZAMLI MAAŞ: 12.938,64

MEVCUT MAAŞ: 10.600,00

ZAMLI MAAŞ: 11.823,24

MEVCUT MAAŞ: 10.700,00

ZAMLI MAAŞ: 11.934,78

MEVCUT MAAŞ: 10.800,00

ZAMLI MAAŞ: 12.046,32

MEVCUT MAAŞ: 10.900,00

ZAMLI MAAŞ: 12.157,86

MEVCUT MAAŞ: 11.000,00

ZAMLI MAAŞ: 12.269,40

MEVCUT MAAŞ: 11.100,00

ZAMLI MAAŞ: 12.380,94

MEVCUT MAAŞ: 11.700,00

ZAMLI MAAŞ: 13.050,18

MEVCUT MAAŞ: 11.800,00

ZAMLI MAAŞ: 13.161,72

MEVCUT MAAŞ: 11.900,00

ZAMLI MAAŞ: 13.273,26

MEVCUT MAAŞ: 12.000,00

ZAMLI MAAŞ: 13.384,80

MEVCUT MAAŞ: 12.100,00

ZAMLI MAAŞ: 13.496,34

MEVCUT MAAŞ: 12.200,00

ZAMLI MAAŞ: 13.607,88

MEVCUT MAAŞ: 12.400,00

ZAMLI MAAŞ: 13.830,96

MEVCUT MAAŞ: 12.500,00

ZAMLI MAAŞ: 13.942,50

MEVCUT MAAŞ: 12.600,00

ZAMLI MAAŞ: 14.054,04

MEVCUT MAAŞ: 12.700,00

ZAMLI MAAŞ: 14.165,58

MEVCUT MAAŞ: 12.800,00

ZAMLI MAAŞ: 14.277,12

MEVCUT MAAŞ: 12.900,00

ZAMLI MAAŞ: 14.388,66

MEVCUT MAAŞ: 13.000,00

ZAMLI MAAŞ: 14.500,20

MEVCUT MAAŞ: 14.000,00

ZAMLI MAAŞ: 15.615,60

MEVCUT MAAŞ: 15.000,00

ZAMLI MAAŞ: 16.731,00

MEVCUT MAAŞ: 16.000,00

ZAMLI MAAŞ: 17.846,40

MEVCUT MAAŞ: 17.000,00

ZAMLI MAAŞ: 18.961,80