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Emeklinin zam hesabı belli oldu! Son rakamları unutun: 10.000 TL alan artık bu kadar alacak

Yeni maaş, yaklaşık 16 milyon emekliyi, dul ve yetimi ciddi şekilde etkileyen Temmuz zammının ardından açıklandı.

Yayın Tarihi: 16.07.2024 16:12
Güncelleme Tarihi: 16.07.2024 16:12
Emeklinin zam hesabı belli oldu! Son rakamları unutun: 10.000 TL alan artık bu kadar alacak

Tarihi artış kararı verildi! Emeklilere güzel haberler var. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hesaplamaları tamamlandı, e-devlette yeni emeklilikler söz konusu. Detaylar burada..

Yeni maaşınızı e-devlet ile görünür kılın!

Temmuz ayındaki artış sonrası emekli maaşı tutarı belli oldu. Maaş artışı SSK ile Bağ-Kur emeklilerine yüzde 24,73, memur emeklilerine ise yüzde 19,31 oranında yapıldı. Emekli vatandaşlar e-Devlet Kapısı'na giriş yaparak 'Emeklilik Ödeme Bilgileri' alanından güncel ek ödemelerini kontrol edebilirler.

Emeklilere maaş zammı müjdesi!

Asgari ücret alan 1,8 milyon SSK ile Bağ-Kur emeklisine ek zam yapılması kararı saat 11.00'de açıklandı. Asgari maaşı 10 bin TL'nin altında olan kişiler için yeni düzenlemeler geldi.

Yıllık büyüme oranı %86,16'ya ulaştı!

Emeklinin zam hesabı belli oldu

2024 yılında toplam emekli sayısının artış oranı yüzde 86,16 olarak belirlendi. Temmuz ayının başında açıklanan yüzde 24,73'lük enflasyon artışı SSK ile Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına zam yaptı. Emekli memur maaşlarına ise yüzde 19,31 oranında zam yapıldı.

Ek ödeme tutarı da arttı!

Emeklilerin üzenli olarak aldıkları ek yardımlar da artırıldı. Yeni düzenlemelere göre, temel maaşı 10.000 TL'nin altında olan emeklilerin ek ödeneği artırılarak hesaplarına aktarılacak.

Sosyal katılım oranları henüz yayınlanmadı ancak emekliler bu yıl toplamda %86'nın üzerinde bir artıştan yararlanacak. Emekli memurlarda ise bu oran %78'i aştı.

Ek artış formülü!

Hükümet ek artışlar için üç farklı plan üzerinde çalışıyor.

Refah Payı: Sosyal yardım tahsisi enflasyonun üzerine %10 oranında artarak artış oranı %35'e çıkar.

Zamların Eşitliği: Tüm segmentlerin büyüme hızının eşitlenmesi planlanıyor.

Asgari maaş artışı: Asgari emekli maaşı 12 bin TL'ye çıkarılacak.

Yeni Taban Maaşlar

Asgari maaş artışıyla birlikte, yeni düzenlemeye göre temel maaşı 8.000 TL'nin altında olan emeklilere 10.000 TL verilecek.

Başvuru ve Ödemelerin Detayları

Emekliler güncel ek ödemelerini e-devlet üzerinden sorgulayabiliyor. Ayrıca ilave artışlar yasal düzenlemelerle hayata geçirilecek ve TBMM'ye sunulacak.

Emekli maaşınız SSK'lılar için her ayın 17'sinden 26'sına kadar, Bağ-Kurlular için ise her ayın 25'inden 28'ine kadar hesabınıza yatırılacaktır. Yeni düzenlemeler temmuz ayında yürürlüğe girecek.

Bu ek artışlar ve düzenlemeler emeklilerin refahını iyileştirmeyi amaçlıyor. Yeni düzenlemeler milyonlarca emekliye maddi yardım sağlayacak. Emeklilerle ilgili tüm yeni düzenleme ve artışlar kamuoyuna duyurulacak ve uygulanacaktır. SGK ve hükümetin çıkardığı bu düzenlemelerle emeklilerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi amaçlanıyor.

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