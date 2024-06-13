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Emekliye 15.000 TL nakde ek 3000 TL daha ödenecek! Başvurmayan dizlerini dövecek

Emekliye toplam 18 bin TL ödeme yapılacak! Tüm detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 13.06.2024 18:13
Güncelleme Tarihi: 13.06.2024 18:13
Emekliye 15.000 TL nakde ek 3000 TL daha ödenecek! Başvurmayan dizlerini dövecek

Milyonlarca emekli faydalanabilecek! Tek başvuruya 18 bin TL ödeme! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EMEKLİYE 18 BİN TL ÖDEME

Emekli vatandaşlar Haziran ayında Kurban Bayramı öncesinde 3 bin TL ikramiye ödemelerinden faydalanabilecekler. Emekli vatandaşlardan Emekli Sandığı maaşı alanlara 10 Haziran, Bağ Kur maaşı alanlara 11 Haziran, SSK maaşı alanlara 12-13-14 Haziran tarihleri arasında bayram ikramiyesi ödemeleri yatırılacak. Aynı zamanda kamu işçileri de ikramiye ödemelerinin ilk taksitlerini 14 Haziran tarihlerinde alacaklar. İkinci taksit ödemeleri ise 13 Aralık tarihinde yapılacak. İkramiye ödemelerinin yanında emekli vatandaşların promosyon ödemeleri de artmaya devam ediyor. Emekli promosyonlarından faydalanmak için talep edilen bankaya maaşın taşınması ve üç sene bankada kalma taahhüdü verilmesi gerekiyor. Güncel olarak emekli maaşını bankaya taşıyan müşterilere bankalar şu tutarlarda promosyon ödemesi yapıyor;

emekliye 18 bin tl ödeme

Vakıfbank: 

12.000 TL'ye kadar

10.000 TL'ye kadar: 5.000 TL

10.000 - 15.000 TL arası: 8.000 TL

15.000 - 20.000 TL arası: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Türkiye Finans: 

14.500 TL'ye kadar

9.999 TL'ye kadar: 5.000 TL

10.000 - 14.999 TL arası: 8.000 TL

15.000 - 19.999 TL arası: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

QNB Finansbank: 

16.200 TL'ye kadar

10.000 TL'ye kadar: 6.250 TL

10.000 - 14.999 TL arası: 10.000 TL

15.000 - 19.999 TL arası: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

Fibabanka: 

12.000 TL'ye kadar

İş Bankası: 

10.000 TL'ye kadar: 5.000 TL

10.000 - 15.000 TL arası: 8.000 TL

15.000 - 20.000 TL arası: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Denizbank: 

12.000 TL'ye kadar

ING: 

18.000 TL'ye kadar

10.000 TL'ye kadar: 6.250 TL

10.000 - 15.000 TL arası: 10.000 TL

15.000 - 20.000 TL arası: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

Halkbank: 

10.000 - 14.999,99 TL arası: 8.000 TL

15.000 - 19.999,99 TL arası: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Ziraat Bankası: 

12.000 TL'ye kadar

Garanti BBVA: 

10.000 TL'ye kadar: 6.250 TL

10.000 - 15.000 TL arası: 10.000 TL

15.000 - 20.000 TL arası: 12.500 TL

20.000 TL ve üstü: 15.000 TL

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