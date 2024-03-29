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Emekliye 1500 TL'lik hükümet kıyağı! Fatura derdinize veda edin

İzmirli emekliler, müjde! Hükümet kartı sistemi ile hayatınız hiç olmadığı kadar kolaylaşacak! İşte ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 29.03.2024 08:54
Güncelleme Tarihi: 29.03.2024 08:54
Emekliye 1500 TL'lik hükümet kıyağı! Fatura derdinize veda edin

İzmir Büyükşehir Belediyesi, emekliler için önemli bir destek paketini duyurdu. Bu paket, emeklilere maddi yardım ve su faturalarında kolaylık sağlayacak önemli adımları içeriyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cemil Tugay da bu desteklerin seçilmesi durumunda sağlanacağını belirtti.

Yayımlanan pakete göre, emeklilere 1.500 TL ek ödeme yapılacak ve su faturalarında destek sağlanacak. Ayrıca, "Emekli Kart" uygulamasıyla emeklilerin belediyenin lokantalarında ve sosyal tesislerinde indirimli hizmet alabilecekleri ifade edildi.

Cemil Tugay, hedeflerinin özellikle 65 yaş üstü emekliler olduğunu vurgulayarak, "Dayanışma Kartı" ile emeklilere kira, fatura ve market alışverişi için 1.000 ila 1.500 TL arasında destek sunacaklarını dile getirdi.

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Ayrıca, emeklilere su faturalarında da kolaylık sağlanacak. Su faturalarının 4 metreküpe kadar ücretsiz yapılacağı ve 4 metreküp üzerindeki fatura kısmında yüzde 50 indirim uygulanacağı belirtildi.

Bu destek paketi, emeklilerin maddi açıdan rahatlamalarına ve günlük yaşamlarını daha kolay idare etmelerine yardımcı olacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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