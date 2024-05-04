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Emekliye Mayıs piyangosu çıktı! Maaşa ek 15.500 TL için onay mührü basıldı

Emekliye büyük müjde geldi. TBMM tarafından onaylanan karara göre 15.500 TL ilave ödeme yapılacak. 4A 4B ve 4C emeklisini kapsayan bu haberin detayları neler? Ödemeler ne zaman yapılacak? İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 04.05.2024 16:27
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 16:27
Emekliye Mayıs piyangosu çıktı! Maaşa ek 15.500 TL için onay mührü basıldı

TBMM'den gelen son dakika kararıyla emekli maaşı alanlar için müjdeli bir haber geldi. 1 Mayıs itibariyle 4A, 4B ve 4C kapsamındaki emeklilere ek ödeme yapılması onaylandı. Bu ek ödeme maaşların IBAN numaraları üzerinden yatan emeklilere yönelik olarak 15.500 TL olarak belirlendi.

Hangi emeklilerin bu ek ödemeden faydalanabileceği ve nasıl başvuru yapılacağı konusunda detaylar da netleşti. Ek ödemeler 1 Mayıs ile 31 Mayıs arasında banka hesaplarına yatırılacak ve bu ödemeler geri ödemesiz olacak.

Emekliye Mayıs piyangosu çıktı! Maaşa ek 15.500 TL için onay mührü basıldı

17 Milyon Emekliyi Bekleyen Fırsatlar Neler?

Bugün itibarıyla 17 milyondan fazla emekli için bankaların mayıs ayı promosyon fırsatları devreye girdi. 4A 4B ve 4C kategorilerindeki emekliler için pek çok banka tarafından sunulan cazip promosyon seçenekleri duyuruldu.

Emekli maaşı alan vatandaşlar ek para alabilme imkanından faydalanabilmek için başvuru yapma gerekliliğiyle karşı karşıya. Bu promosyonlar geri ödemesiz olarak sunulurken ek fırsatlarla birlikte değerleri artış gösterebiliyor. Kamu ve özel bankaların düzenlediği kampanyalar arasında düşük faizli emekli kredileri faizsiz nakit avanslar ve fatura desteği gibi çeşitli avantajlar yer alacak.

Bu destekler arasında ING Türkiye'nin yeni promosyonu dikkat çekiyor. ING Bank emeklilere 15.500 TL'ye kadar ek ödeme imkanı sunuyor. ING Bank'ın kampanyası sadece ek ödemeyle sınırlı kalmıyor aynı zamanda fatura ödemelerine de destek sağlıyor.

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Emekliye Mayıs piyangosu çıktı! Maaşa ek 15.500 TL için onay mührü basıldı

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