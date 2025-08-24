Emtia Piyasaları Fed'in Faiz İndirimi Beklentisini Fiyatlıyor — Gümüş Altını Solladı

Piyasa Özeti

Emtia piyasalarında geçen hafta fiyatlamalar, jeopolitik gelişmeler ve ABD Merkez Bankası (Fed) kaynaklı faiz indirimi beklentileriyle şekillendi. Yatırımcıların odağında Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları yer aldı.

Powell’ın Mesajı ve Faiz İndirimi Beklentileri

Jackson Hole sempozyumunda konuşan Jerome Powell, "Politikanın kısıtlayıcı bölgede olmasıyla birlikte temel görünüm ve değişen risk dengesi, politika duruşumuzu ayarlamamızı gerektirebilir." ifadelerini kullandı. Powell, kısa vadede enflasyona yönelik risklerin yukarı, istihdama yönelik risklerin ise aşağı yönlü olduğunu belirtti ve para politikasının önceden belirlenmiş bir rotada olmadığını yineledi.

Bu açıklamalar sonrası para piyasalarında Eylül toplantısında Fed'in faiz indirimine gitme ihtimali %75 olarak fiyatlanırken, yıl sonuna kadar toplamda iki faiz indirimi beklentisi korunuyor. Analistler, bu hafta açıklanacak çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) verilerinin, Fed’in indirim beklentileri üzerinde belirleyici olacağını vurguluyor.

Powell’ın güvercin tondaki sözleri reel faiz beklentilerini azaltarak dolar endeksini baskıladı; bu gelişme, faiz getirisi olmayan araçlara yönelişi artırıp değerli metaller başta olmak üzere emtialara pozitif yansıyabilir.

Değerli Metaller: Gümüş Öne Çıktı

Değerli metaller haftayı yükselişle kapatırken, gümüş yılbaşından bu yana %34,6 değerlendi ve altının %28,5 yükselişini geride bıraktı. Altın/gümüş rasyosu 9 Aralık 2024 haftasından bu yana en düşük kapanışını yaparak 86,7 seviyesinde haftayı tamamladı.

Analistler, gümüşün hem kıymetli hem endüstriyel bir metal olmasının ve yapısal piyasa açığının beşinci yılına yaklaşmasının endüstriyel talebi canlı tuttuğunu, yatırımcılar açısından da gümüşün altına göre daha uygun fiyatlı bir alternatif olarak talep gördüğünü belirtiyor.

Bu gelişmelerle ons bazında fiyatlar: gümüş %2,3, platin %1,8, altın ve paladyum %1,1 yükseldi.

Baz Metallerde Çin Baskısı

Baz metallerde Fed’den gelen güvercin mesajlar ve Çin talebine ilişkin veriler fiyatlamaları belirledi. Çin'in temmuz ayı işlenmemiş alüminyum ve ürünleri ithalatı %38,2 arttı; geçen ay 360 bin ton işlenmemiş alüminyum ve ürünleri ithal edildi.

Analistler, Fed’in güvercin duruşunun dolar endeksi üzerindeki baskısının bakırı destekleyebileceğini, ancak Çin’deki zayıf sanayi üretimi ve 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarının (LPR) sabit tutulmasının baz metallere yönelik iştahı sınırlayabileceğini belirtiyor.

Tezgah üstü fiyat hareketleri: bakır -%0,5, nikel -%1,3, alüminyum ve kurşun +%0,7, çinko +%0,4.

Petrol ve Doğal Gaz

Petrol fiyatlamalarında jeopolitik riskler ve ABD verileri etkili oldu. Rusya-Ukrayna barış sürecindeki belirsizlik ve ABD verilerinin güçlü talep sinyalleri fiyatları yukarı taşıdı. Ukrayna ordusunun, Rusya’nın Avrupa’ya giden Druzhba petrol boru hattının kritik bir parçası olan Unecha petrol pompalama istasyonunu yeniden vurması da piyasadaki risk algısını canlı tuttu.

ABD ham petrol stokları, EIA verilerine göre 15 Ağustos’ta sona eren haftada 6 milyon varil azalırken, analistlerin beklentisi 1,8 milyon varillik düşüş yönündeydi. Haftalık kapanışlarla Brent petrolün varil fiyatı %2,36 artarken, doğal gazın fiyatı %4 değer kaybetti.

Doğal gaz tarafında talep düşüşü; Cheniere’in Sabine Pass ve Sempra’nın Cameron LNG terminallerindeki teknik aksaklıklar nedeniyle tüketimin azalması fiyatları baskıladı.

Tarım Emtialarında Karışık Seyir

Tarım ürünlerinde arz fazlası ve bölgesel arz endişeleri birlikte izlendi. Avustralya’nın buğday üretim tahmini 34 milyon tona yükseltilirken, Karadeniz Bölgesi'ndeki kuraklık ve Mısır’ın acil buğday alımları fiyatlamaları destekledi. ABD’de soya fasulyesinde rekor işleme hacmi ve sıkı stoklar talebin güçlü seyrettiğine işaret etti.

Chicago Ticaret Borsası libre bazında haftalık hareketler: pirinç -%9,2, soya +%1,5, buğday +%0,1, mısır +%1,6.

Kahvede ABD’nin Brezilya’ya uyguladığı %50’lik gümrük vergisi, Brezilya’nın 2025 mahsul tahmini yüzde 10 düşük beklentisi ve ağustos başındaki don endişeleri fiyatlamaları destekledi. Intercontinental Exchange verilerine göre libre bazında haftalık hareketler: kahve +%13,1, pamuk +%1,3, şeker yatay seyrederken, kakao ton fiyatı haftayı -%5,4 ile kapattı.

Sonuç

Fed’in güvercinleşen mesajları, jeopolitik belirsizlikler ve bölgesel arz-talep dinamikleri emtia fiyatlarında yön belirleyici olurken, gümüşün yılbaşından bu yana %34,6 ile öne çıkması dikkat çekti. Bu hafta açıklanacak veri akışı, özellikle PCE verileri, piyasalardaki risk algısını ve faiz indirimi beklentilerini yeniden şekillendirebilir.