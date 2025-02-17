Emtia Piyasalarında Trump'ın Gümrük Tarifeleri Belirsizlik Yaratıyor

Emtia Piyasalarında Karışıklık

Geçen hafta emtia piyasaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergisi politikalarına dair belirsizliklerle karışık bir seyir izledi. Trump, geçtiğimiz hafta imzaladığı bir kararla, ABD'den ithalat yapan ülkelere yönelik gümrük vergisi uygulamaları için plan hazırlama talimatı verdi. Ekonomik adalet sağlama hedefiyle uygulamaya geçilecek tarifelerde, Katma Değer Vergisi'nin de bir tarife olarak değerlendirileceğini belirtmişti.

Fed'den Enflasyon Açıklaması

Ayrıca, ABD Ticaret Bakanı Adayı Howard Lutnick, karşılıklı tarifeleri inceleyeceklerini ve çalışmalarını 1 Nisan'a kadar tamamlamayı planladıklarını duyurdu. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyon hedefine yaklaşmalarına rağmen henüz ulaşmadıklarını ifade etti.

Altın Fiyatlarında Rekor Artış

Dünya genelindeki jeopolitik belirsizlikler ve Trump'ın yeni gümrük tarifeleri, altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıdı. Geçen hafta altının ons fiyatı 2,942.74 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bunun yanı sıra, kurumsal firmalardan Barrick Gold, Mali hükümetinin altın sevkiyatlarına izin vermesi durumunda Loulo-Gounkoto madeninde operasyonlara devam edeceğini açıkladı.

Tarife Endişeleri ve Baz Metaller

Baz metaller, Çin'in ekonomik destekleyici açıklamalarına rağmen tarife endişeleriyle birlikte genel olarak negatif bir seyrin etkisi altında kaldı. Geçen hafta, birçok ülke ABD'den tarife muafiyeti talebinde bulundu. Örneğin, Avustralya Ticaret Bakanı Don Farrell, ülkesinin ABD'ye alüminyum tedarikini artırdığını duyurdu.

Petrol Fiyatlarındaki Dalgalanma

Petrol fiyatları, Rusya ile Ukrayna arasında olası bir barış anlaşması beklentisiyle düşerken, artan arz endişeleri bu düşüşü sınırladı. Geçen hafta, Brent petrolün varil fiyatı 77 dolara kadar yükselsede, haftayı %0.2 değer kaybıyla 74.4 dolar'dan tamamladı.

Tarım Emtiaları Üzerindeki Etkiler

Tarım emtialarında, USDA'nın raporları ve Trump'ın yaptırım tehditleri etkili oldu. Geçen hafta buğday fiyatları %5.3, soya fasulyesi %0.4 ve mısır %4.4 artarken, pirinç fiyatları %2.8 azaldı. Ayrıca, dünya genelindeki kahve arzındaki daralma fiyatları rekor seviyelere çıkardı.

Özetle, Trump'ın yeni tarifeleri ve jeopolitik belirsizlikler, emtia piyasalarında dalgalanmalara ve rekor fiyat değişimlerine neden oldu.