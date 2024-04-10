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En düşük emekli maaşı değişti! Milyonlarca emekli artık bu rakamı alacak!

Üç aylık enflasyon farkı emeklilik hesaplamasını değiştirdi. Uzman isim kök maaş formülünü açıkladı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 10.04.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 10.04.2024 12:10
En düşük emekli maaşı değişti! Milyonlarca emekli artık bu rakamı alacak!

TÜİK, 3 Nisan'da milyonlarca emeklinin beklediği verileri ​​açıkladı. Üç aylık enflasyon farkı belirleniyor ve bu durum emekli maaşının Mart ayı enflasyonuna yansıyor. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

UZMAN İSİM MUHAMMET BAYRAM AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Milyonlarca emekli için faturalandırma Temmuz ayında başladı. 3 Nisan'da Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayı enflasyon istatistiklerini yayınladı. Enflasyon oranı ve emekli maaşı artışlarına ilişkin üç aylık rakamlar da Mart ayında açıklandı. Böylece 4A SSK ve 4B BAĞ-KUR emeklilerinin büyüme oranı %15,05 olarak hesaplandı. Ekonomist Muhammet Bayram ise temmuz ayı mali tablolarına ilişkin beklentilerini dile getirdi. Milliyet'e konuşan Bayram: "Üç aylık veriler şu anda %15. Son üç aylık veriler geldiğinde altı aylık enflasyon farkı yüzde 25 olacak." ifadelerini kullanarak şöyle devam etti. "Sosyal kotalar son dönemde burada sürekli olarak %25'ten fazla artıyor. Sosyal kotaların yeniden artacağını düşünüyorum. Refah payı artışının en az 5 puan olacağını varsayıyoruz. Bu da %30'luk bir artışa denk geliyor. Enflasyon yılsonuna kadar önemli ölçüde düşecek. 

Uzman İsim Açıkladı

Emeklilerin satın alma gücü de artacak. En az %30 artış bekliyoruz. "Elbette asgari emekli maaşı tutarı şu anda 10.000 TL. Asgari ücretle karşılaştırıldığında 10.000 TL'yi düşünürsek 15.000 TL seviyesinde olması gerekir. Bu 15.000 TL'ye çıkarılırsa emeklilerin kendilerini güvende hissedeceklerini söyleyebiliriz. Bir diğer sorun ise temel maaşların düşük olması ve emeklilerin oransal artışlardan tam olarak yararlanamamasıdır. Aslında ülke bunu refah devleti ilkelerine uygun olarak 10.000 TL karşılığında yapıyor. Aslında şu anda düşük ücretleri refah devleti ilkelerine uygun olarak telafi etme sürecindedir. Bundan dolayı asgari emekli maaşına temel maaşın belirlenmesi büyük bir devrimdir."

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