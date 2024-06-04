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En düşük emekli maaşına 12.500 TL sürprizi! SSK, Bağkur emeklileri dikkat

En düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı. En düşük emekli maaşı 12.500 TL'mi oluyor? İşte, detaylar...

Yayın Tarihi: 04.06.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 15:38
En düşük emekli maaşına 12.500 TL sürprizi! SSK, Bağkur emeklileri dikkat

Temmuz 2024’te yapılacak olan emekli maaşı zammıyla ilgili olarak, en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı konusunda çeşitli tahminler bulunuyor. Ancak, kesin rakamlar henüz açıklanmadı. Son dakika haberlerine göre, Temmuz 2024’te en düşük emekli maaşının artık 10.000 TL olacağı belirtiliyor. Bu bilgi, emeklilerin maaşlarında bir artış olacağını gösterse de, 12.500 TL olup olmayacağı konusunda net bir bilgi mevcut değil.

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Önceki açıklamalarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2024 yılı için en düşük emekli maaşının 10.000 TL olacağını duyurmuştu. Emekli maaşlarına yapılacak zam oranları, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı enflasyon verileri ile netleşecek ve Temmuz ayında uygulanacak zammın detayları bu veriler doğrultusunda şekillenecek.

Bu nedenle, en düşük emekli maaşının 12.500 TL olup olmayacağını öğrenmek için TÜİK tarafından açıklanacak olan enflasyon verilerinin beklenmesi gerekiyor. Emekli maaşlarına yapılacak zammın kesin rakamları ve oranları, Mayıs ve Haziran aylarının enflasyon verileri ile birlikte netleşecektir.

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