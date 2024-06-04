En düşük emekli maaşında flaş rakam! 4A 4B emeklileri şaşıp kalacak

Ekonomik tedbirler çerçevesinde sosyal yardım ödemelerinin yükünü artırmayacağız. Bu yıl emekli maaşları için ek zam yapılmayacak. Ekonomi düzeldiğinde emeklilerin durumu muhtemelen gözden geçirilecek.

En düşük emekli maaşına yönelik yeni bir kararın alındığı öğrenildi. Şu anda 10.000 TL ama 12.500 TL’ye çıkarılması planlanıyor. Bu artış Maliye Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.





Bu yeni düzenlemeye karşı yasal adımların atılmaya başlanacağı öğrenildi. Tasarı Temmuz ayı başında TBMM'ye sunulacak ve maaşlar yeni düzenlemelere göre ödenecek.