En düşük emekli maaşında yeni hesap! Temmuz öncesi yeni maaşlar netleşti

Son haberler enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından geldi. Haberde 4 aylık enflasyon verilerinin yayınlanmasının ardından emeklilerdeki artışa ilişkin 2 rakama yer verildi.

ENFLASYON FARKI NE OLDU?

Açıklanan enflasyon rakamlarıyla memurlarda yüzde 13,2'lik enflasyon farkı ve TİS artışı netleşirken, emeklilerde yüzde 18,72'lik artış artık gecikmeli olarak gerçekleşti. ayrıca 2 ay verileri daha açıklanacak. Emeklilere yönelik zam oranı Mayıs ile Haziran enflasyon rakamları açıklandıktan sonra netleşecek.

Bu durumda beklentiler yüzde 25 civarındayken en düşük emekli maaşı için yapılacak olan artış merak uyandırdı.





Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Muhasebeci Ahmet Kurtuluş, şunları söyledi:

“Altıncı ay sonunda beklenen enflasyonun yüzde 25 civarında olacağını düşünüyoruz. Sosyal oranın enflasyonun 5-6 puan üzerinde olacağını, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarının da yüzde 30'un üzerinde artacağını tahmin ediyorum. Enflasyon yüzde 25'e ulaşırsa SSK ve Bağkur emeklilerinin sosyal yardım oranı yüzde 5 ila 6 artacak."

Mevcut asgari emekli maaşı 10.000 liradır. Ancak temel maaş 10.000 liranın altında. Kurtuluş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada asgari emekli maaşının yaklaşık 13 bin liraya kadar çıkabileceğini söyledi ve konuşmasında “En düşük emekli maaşında tahminim şu; yan haklara göre bir artış olacak. Asgari emekli maaş miktarının 13 bin TL civarında belirleneceğini düşünüyorum.” şeklinde ifadeler kullandı.