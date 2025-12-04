En Yakıt ve Miles&Smiles: Aralık'ta Millere %20 Daha Fazla Değer

En Yakıt ve Miles&Smiles'tan Aralık ayında millere %20 değer artışı

Türkiye'nin önde gelen şarj işletmecilerinden En Yakıt, Miles&Smiles ile yürüttüğü Shop&Miles mil harcama iş birliği kapsamında Aralık ayına özel bir kampanya başlattı. Yapılan açıklamada, ay boyunca Mil-Enerji dönüşümlerinde millerin %20 daha değerli olacağı belirtildi.

Kampanya ve sağladığı avantajlar

Kampanya sayesinde Miles&Smiles üyeleri, milleri daha verimli şekilde enerjiye çevirerek daha uzun menziller elde edebilecek ve rotalarını daha ekonomik planlayabilecek. İlerleyen dönemlerde diledikleri zaman kullanabilecekleri bu avantaj, kullanıcıya esneklik, tasarruf ve yüksek seyahat konforu sunmayı hedefliyor.

Kampanya kapsamında belirlenecek yeni dönüşüm değerleri:

İstanbul-İzmir (480 kilometre): 3 bin 500 mil karşılığı 89 kWh

İstanbul-Ankara (445 kilometre): 3 bin mil karşılığı 76 kWh

İstanbul-Antalya (695 kilometre): 5 bin mil karşılığı 127 kWh

Yetkili açıklaması

En Yakıt Genel Müdürü Tayfun Şenses, kampanyaya ilişkin yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı: “Aralık boyunca sağladığımız bu özel değer artışı, elektrikli seyahati teşvik eden önemli bir adım. Amacımız kullanıcılarımıza avantajlı, kesintisiz ve yüksek konforlu bir sürüş deneyimi sunmak. Miles&Smiles ile geliştirdiğimiz güçlü iş birliği sayesinde miller artık çok daha verimli bir şekilde enerjiye dönüşecek.”

EN YAKIT GENEL MÜDÜRÜ TAYFUN ŞENSES