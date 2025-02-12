Enda Enerji'nin Borsa İstanbul'daki Debutunu Kutladı

Borsa İstanbul'da Enda Enerji Holding AŞ için gong çaldı. Halka arz öncesinde gerçekleştirdiği talep toplaması ile 1,5 milyar TL’yi aşan bir büyüklük elde eden Enda, yarından itibaren "ENDAE" kodu ile Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak. Halka arza 286 bin 914 yatırımcı katıldı.

Enda'nın Hedefleri ve Halka Arz Detayları

Yenilenebilir enerji alanında 1993 yılından bu yana faaliyet gösteren Enda, 2030 yılına kadar Türkiye’nin yenilenebilir elektrik kurulu gücü anlamında ilk 20 şirketi arasına girmeyi hedefliyor. Halka arzda, şirketin çıkarılmış sermayesi 345 milyon 477 bin 486 liradan 437 milyon 197 bin 170 liraya yükseltildi. Söz konusu halka arzdan elde edilen borsa değerinin 91 milyon 719 bin 684 lira olduğu ve payların %91,7’sinin yurt içi bireysel yatırımcılara dağıtıldığı bilgisi verildi.

Gong Töreni ve Yatırımcıların Güveni

Gong törenine katılanlar arasında Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun ile Enda Enerji Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Serdar Dağıstan gibi önemli isimler yer aldı. Korkmaz Ergun, törende yaptığı konuşmada, "Enda Enerji gerçekleştirdiği rüzgar, hidroelektrik ve jeotermal enerji projeleriyle, temiz enerji dönüşümüne çok önemli katkılar sağlamaktadır" dedi.

Yeni İlişkiler ve Büyüme Stratejisi

Serdar Dağıstan ise, "Halka arz, bizim için finansal bir adım değil, aynı zamanda yatırımcılarımızla daha güçlü bağlar kurmamıza olanak sağlayacak" ifadelerini kullandı. Böylece, yeni ortaklarla birlikte daha güçlü bir gelecek hedeflediklerini belirten Dağıstan, inşaatı tamamlanan projelerin yanı sıra borcundan fazla nakit pozisyonunun da yatırımcı güvenini artıracağını vurguladı.

Gelecek Hedefleri

Enda Enerji Holding Genel Müdürü Metin Tuncay, önümüzdeki 6 yıl içinde yenilenebilir enerji kategorisinde Türkiye’nin ilk 20 şirketi arasında yer almayı hedeflediklerini dile getirdi. "Halka arzdan elde edilecek gelir, rüzgar ve hibrit GES santralleri için altyapı, kapasite ve verimlilik artışına yönelik yatırımlarda kullanılacak" şeklinde ifade eden Tuncay, yenilenebilir enerji alanında etki alanlarını artıracaklarını belirtti.

Borsa İstanbul'da gong Enda Enerji Holding için çaldı.