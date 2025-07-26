Endonezya'ya 48 KAAN Uçağı Satışı: Sözleşme İmzalandı

Endonezya'ya KAAN Uçağı Satışı Yapılıyor

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak KAAN Projesi çerçevesinde, Endonezya Hava Kuvvetleri için 48 adetlik satış sözleşmesi imzalandı. Bu önemli gelişme, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan projeyle gerçekleşti.

TUSAŞ ve KAAN Uçağı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, TUSAŞ'ın Endonezya Hava Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılayacak bu uçağın geliştirilmesindeki rolüne dikkat çekti. Görgün, projenin Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki ilerlemesini ve uluslararası iş birliklerini güçlendirdiğini vurguladı.

Endonezya ile yapılan bu anlaşma, Türk savunma sanayiinin dünya çapında tanınmasını ve uluslararası pazarındaki etkisini artırma adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Millî Muharip Uçak KAAN Projesi kapsamında, Endonezya ile 48 adetlik satış sözleşmesi imzalandı. İmza törenine TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu (ön sağ) katıldı.

Anadolu Ajansının (AA) 'Global İletişim Ortağı' olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının (TSKGV) yönetim ve sorumluluğunda ve KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Millî Muharip Uçak KAAN Projesi kapsamında, Endonezya ile 48 adetlik satış sözleşmesi imzalandı. İmza törenine TUSAŞ Genel Müdürü Dr. Mehmet Demiroğlu (ön sağ) katıldı.