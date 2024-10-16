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Enerji Bakanı Bayraktar, Çinli SPIC ile Nükleer Enerjide İşbirliği Görüşmeleri Yaptı

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Çinli SPIC ile nükleer enerji üzerinde işbirliği olanaklarını görüştü.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 15:30
Enerji Bakanı Bayraktar, Çinli SPIC ile Nükleer Enerjide İşbirliği Görüşmeleri Yaptı

Başkan Bayraktar, Nükleer Enerji İşbirliğini Geliştiriyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Çin'in Devlet Elektrik Yatırım Şirketi (SPIC) ile Türkiye'nin nükleer ve yenilenebilir enerji hedeflerine yönelik işbirliği olanaklarını değerlendirdi.

Çin Ziyareti Sırasında Kritik Görüşmeler

Bayraktar, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı bir paylaşımda, Pekin ziyareti sırasında SPIC Başkanı Liu Mingsheng ve ekibiyle bir araya geldiğini duyurdu.

Görüşmenin detaylarına değinen Bayraktar, "Toplantı, nükleer ve yenilenebilir enerji alanındaki işbirliği fırsatlarını kapsamaktadır. SPIC'in Türkiye'deki mevcut yatırımlarını ve gelecekteki projelerini ele aldık." şeklinde konuştu.

İşbirliğinin Önemi

Bu görüşmeler, Türkiye'nin enerji politikaları çerçevesinde önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Ülkenin enerji bağımsızlığını artırma hedefi doğrultusunda uluslararası işbirliklerinin güçlenmesi, sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçişi hızlandırabilir.

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