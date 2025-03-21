Enerji Bakanı Bayraktar Yalova'da Gönül Sofrası İftarına Katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Yalova'da İftar Programına Katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Yalova'da düzenlenen "Gönül Sofrası" iftar programına katıldı. Bayraktar, Türkiye'nin enerjide bağımsız ve kendi kendine yeten bir ülke olması için çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizdi.

Ramazan Ayının Bereketi

Abdülhamit Han Camisi'nde, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen iftar programında konuşan Bakan Bayraktar, ramazan ayının bereketli bir zaman olduğunu vurguladı. "Bu iftarlar, sahurlar Türkiye'nin her yerinde canlılık ve coşku içinde geçiyor" dedi.

Enerjide Bağımsızlık Hedefi

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide bağımsız ve kendi kendine yeten bir ülke olması için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. "Eğer Türkiye, enerji alanında bağımsız olursa, ekonomisi daha da güçlenecek. Bu, özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşlarımız için hayati bir konu," diye ekledi.

Gabar'da Petrol Üretimi

Bayraktar, Türkiye'nin modern sondaj gemileriyle Akdeniz ve Karadeniz'de doğal gaz aradığını dile getirerek, Gabar bölgesindeki başarılarına dikkat çekti. "Gabar'dan günde 80 bin varil petrol üretiyoruz. Bu, terörle mücadele sonrası kazandığımız bir başarıdır ve şehitlerimize bir nebze olsun vefa borcudur," ifadelerini kullandı.

Milletin Desteği Önemli

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin önemli hedeflere doğru ilerlediğini belirterek, "Bütün teknik çalışmaları yapıyoruz ama sizlerin desteği, milletin duası bu işin olmazsa olmazıdır," şeklinde konuştu.

İftar programı boyunca çocuklarla vakit geçiren Bayraktar, Yalova Valiliğini de ziyaret ederek yerel yöneticilerle bir araya geldi.