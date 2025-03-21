Enerji Bakanı Bayraktar Yalova'da Gönül Sofrası İftarına Katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Yalova'da düzenlenen iftar programında Türkiye'nin enerji bağımsızlığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 20:54
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 20:54
Enerji Bakanı Bayraktar Yalova'da Gönül Sofrası İftarına Katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Yalova'da İftar Programına Katıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Yalova'da düzenlenen "Gönül Sofrası" iftar programına katıldı. Bayraktar, Türkiye'nin enerjide bağımsız ve kendi kendine yeten bir ülke olması için çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizdi.

Ramazan Ayının Bereketi

Abdülhamit Han Camisi'nde, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen iftar programında konuşan Bakan Bayraktar, ramazan ayının bereketli bir zaman olduğunu vurguladı. "Bu iftarlar, sahurlar Türkiye'nin her yerinde canlılık ve coşku içinde geçiyor" dedi.

Enerjide Bağımsızlık Hedefi

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin enerjide bağımsız ve kendi kendine yeten bir ülke olması için gece gündüz çalıştıklarını belirtti. "Eğer Türkiye, enerji alanında bağımsız olursa, ekonomisi daha da güçlenecek. Bu, özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşlarımız için hayati bir konu," diye ekledi.

Gabar'da Petrol Üretimi

Bayraktar, Türkiye'nin modern sondaj gemileriyle Akdeniz ve Karadeniz'de doğal gaz aradığını dile getirerek, Gabar bölgesindeki başarılarına dikkat çekti. "Gabar'dan günde 80 bin varil petrol üretiyoruz. Bu, terörle mücadele sonrası kazandığımız bir başarıdır ve şehitlerimize bir nebze olsun vefa borcudur," ifadelerini kullandı.

Milletin Desteği Önemli

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin önemli hedeflere doğru ilerlediğini belirterek, "Bütün teknik çalışmaları yapıyoruz ama sizlerin desteği, milletin duası bu işin olmazsa olmazıdır," şeklinde konuştu.

İftar programı boyunca çocuklarla vakit geçiren Bayraktar, Yalova Valiliğini de ziyaret ederek yerel yöneticilerle bir araya geldi.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Enerji Bakanı Bayraktar Yalova'da Gönül Sofrası İftarına Katıldı
2
Trump, Karşılıklı Tarifelerde Esneklik Sinyali Verdi
3
TSÜAB Geleneksel İftar Programı ve GDO'lu Tohum Tartışmaları
4
Belçika Demir Yolu Çalışanları Greve Gidiyor
5
Kayseri'nin Su Dedektifleri 5 Yılda 10 Milyon Metreküp Su Kaçağını Önledi
6
Bakan Bayraktar: Gabar'da Günlük Petrol Üretimi 80 Bin Varil
7
ANGİKAD Başkanı Diker'den 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajı: Kadın Girişimciliği Ekonominin Temel Taşı

İzmir'de Ramazan Desteği Sürüyor: Koli Koli Yardım Dağıtımı

Bilecik'te 65 Yaş Üstüne Ücretsiz Sağlık Desteği!

Karadenizlilere Müjde: Ücretsiz Jersey İneği Suni Tohumlama Projesi Başlıyor

Erzincan'da Taksi Ücretlerine Şok Zam! Yeni Tarifeler Açıklandı

Soğuk Havaya Veda Edebiliriz, Ancak Yeni Bir Sıcaklık Dalgası Geliyor!

Denizli'den Anneler ve Anne Adaylarına Özel Destek Projeleri

Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan Promosyon İhalesi: 24 Mart'ta Rekor Artış Bekleniyor

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek