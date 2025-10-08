ENHANCER Projesi 50 Kooperatife Yaklaşık 8 Milyon Avro Destek Sağladı

Kooperatifleri güçlendirmeye yönelik Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi kapsamında 50 kooperatif yaklaşık 8 milyon avro kaynakla desteklendi. Proje, Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse ediliyor ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından yürütülüyor. Desteklere ilişkin etkinlik Grand Mercure Otel'de gerçekleştirildi.

Bakanlığın mesajı: Kooperatifler yerel kalkınmanın taşıyıcı kolonları

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, etkinlikte kooperatiflerin yerel kalkınmadaki rolünü vurguladı. Şimşek, bir ülkenin gerçek kalkınmasının yalnızca büyükşehirlerin gelişmesiyle sağlanamayacağını; kapsayıcı ve sürdürülebilir yaklaşımla toplumun her kesiminin sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti.

Şimşek şöyle konuştu: "Amacımız yerel potansiyeli harekete geçirmek, insanı merkeze alan bir kalkınma modeli inşa etmek, kaynakların yerelde kalmasını sağlamak ve tüm kesimlerin kendi ayakları üzerinde duracağı yapılar kurmaktır." Ayrıca şunları söyledi: "Kooperatifler, dünyada yerel kalkınmanın taşıyıcı kolonları olarak kabul ediliyor. Onlar sadece bir ekonomik model değil, bir dayanışma kültürü, birlikte üretmenin, karar almanın ve paylaşmanın adı."

Teknik ve mali destekler sürecek

Şimşek, bakanlık olarak kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idareleri aracılığıyla kooperatiflerin profesyonel yönetim, denetim ve organizasyon kapasitelerinin iyileştirilmesine; iklim değişikliğine uyum ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarında faaliyetlerin desteklenmesine yönelik çok yönlü teknik ve mali desteklerin sunulduğunu aktardı. "Bakanlık olarak önümüzdeki dönemde kooperatiflerin kurumsallaşmasını, yerel üretimin katma değerini artıracak mekanizmaların kurulmasını ve kır ile kent ekonomilerinin entegrasyonunu desteklemeye devam edeceğiz."

Şimşek, proje kapsamında düzenlenen üç hibe programından yararlanan kooperatif projelerine yaklaşık 8 milyon avro kaynak aktarıldığını, bunun yanı sıra eğitim, mentörlük ve ağ oluşturma faaliyetleriyle kooperatiflerin kapasite geliştirildiğini söyledi.

ICMPD: Projenin amacı girişimcilik ekosistemini desteklemek

ICMPD Türkiye Temsilcisi Tamer Kılıç, ICMPD'nin dünya genelinde kamu kurumlarıyla göç alanında projeler yürüttüğünü belirterek, Türkiye'nin ilerleyen yıllarda göç yönetiminde aktif rol oynayacak bir ülke olduğuna dikkat çekti. Kılıç, ENHANCER Projesi'nin 2020 yılından itibaren AB desteğiyle ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı liderliğinde uygulandığını, projenin toplam değerinin yaklaşık 32 milyon avro olduğunu söyledi ve projenin temel amacının Türkiye'deki girişimcilik ekosistemini desteklemek olduğunu ifade etti.

Kılıç, proje kapsamında yeni bir programın başlayacağını ve bunun da yaklaşık 70 milyon avro civarında olduğunu; bu kapsamda özel sektör, start-up ve kooperatiflere hibeler verileceğini belirtti.

AB Türkiye Delegasyonu: Kooperatifler istihdam ve gelir yaratacak

AB Türkiye Delegasyonu Program Yöneticisi Feyhan Evitan Canbay ise kooperatifleri sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmanın özü olarak nitelendirdi. Canbay, ENHANCER aracılığıyla kooperatiflere yatırım yapmanın önemine vurgu yaparak, desteklenen kooperatiflerin yeni istihdam, gelir ve fırsatlar yaratacağını ve bölgelerinde fark oluşturacağını söyledi.

Proje kapsamı ve hibe detayları

ENHANCER kapsamında üç hibe programıyla Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin ve Şanlıurfa olmak üzere 11 ilde teklif çağrıları yapıldı. Toplam 27 başarılı proje seçildi ve bunların 26sıyla hibe sözleşmesi imzalandı. Önceki aşamalarda verilen hibelerle 24 kooperatife destek sağlanmış; toplamda 50 kooperatif ve kooperatif birliğine destek verilmiş oldu.

Proje, kooperatifleri sadece finansal kaynakla desteklemekle kalmayıp kapasite geliştirme, eğitim ve mentörlük yoluyla sürdürülebilir kalkınma ve yerel ekonomilerin güçlenmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Avrupa Birliği (AB) tarafından finanse edilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) tarafından yürütülen Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi (ENHANCER) Projesi'yle ilgili olarak Grand Mercure Otel'de etkinlik gerçekleştirildi. Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD) Türkiye Temsilcisi Tamer Kılıç, etkinlikte konuştu.