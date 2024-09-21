DOLAR
34,09 0,02%
EURO
38,04 0,04%
ALTIN
2.874,38 0,03%
BITCOIN
2.147.853,78 -0,27%

EPDK, 2025 Elektrik İletim Ek Ücretini Belirledi

EPDK, 2025 için iletim ek ücretini TEİAŞ tarifesinin binde beşi olarak açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.09.2024 09:07
Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 09:07
EPDK, 2025 Elektrik İletim Ek Ücretini Belirledi

EPDK, 2025 Elektrik İletim Ek Ücretini Duyurdu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2025 yılında uygulanacak elektrik iletim ek ücretine dair önemli bir karar aldı. Kurumun belirlediği bu ücret, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından belirlenen iletim tarifesinin binde beşi oranında olacak.

Resmi Gazete'de Yayınlandı

EPDK'nın yeni kararına göre, 2025 yılı itibarıyla geçirilecek olan iletim ek ücreti 01 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu durum, enerji sektörü için önemli bir düzenleme olarak dikkat çekiyor.

Ücretler Nasıl Belirlenecek?

TEİAŞ, her ay iletim ek ücretlerini hesaplayacak ve bu ücret, bir sonraki ayın 25'ine kadar EPDK'nın hesabına yatırılacak. Bu sistem, hem tüketiciler hem de sektör aktörleri için önemli bir finansal düzenleme oluşturuyor.

Enerji fiyatlarının artışıyla birlikte, elektrik iletimine yönelik ek ücretlerin nasıl şekilleneceği, pazar dinamikleri açısından önemli bir meseledir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

21 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İş Falı

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

2023 Model Ford Focus İcradan Satılık: İşte Aracın Detayları ve İhale Bilgileri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Gümrük Ekipleri Uyuşturucu ve Tütün Kaçakçılarına Göz Açtırmıyor
2
Türkiye'nin Günlük Elektrik Üretim ve Tüketim Verileri
3
Fiat Egea'da indirim üstüne indirim! Bu fiyata ikinci el otomobil dahi yok
4
EPDK, 2025 Elektrik İletim Ek Ücretini Belirledi
5
Bakan Kacır, Çelik Sektöründeki Vizyonunu Paylaştı
6
Altın Fiyatları Yükselişe Geçti
7
2023'te Güneş Enerjisi Kurulumları Rekor Kırarak 593 Gigavata Ulaşıyor

O memurların maaşlarında yüzde 25 artış! 15.886 TL artı ödeme imzası atıldı

Dar gelirliye hükümetten yeni ev alma fırsatı! Yüzde 50 indirim ile konut hayalleriniz gerçek olacak

ŞOK 21 Eylül 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Yayınlandı! Persil Power Jel Deterjan 252 TL'den 160 TL'ye, Elidor Şampuan 122 TL'den 60 TL'ye Düştü

TÜRKŞEKER 1350 İşçi Alımı İlanı Yayımlandı! 14 Şehirde Yüksek Maaş ile Kamu İşçisi Alınacak

Emeklilik Sistemi Değişiyor! Yeni Emeklilik Sisteminde Dikkat Çeken Yüzde 85 Zam Detayı: Prim, Yaş ve Gün Sayısı Ne Olacak?

TOKİ'nin Yüzde 25 İndirim Kampanyası ile Ev ve İş Yeri Sahibi Olma Fırsatı

Konut Satışları Ağustosta Zirve Yaptı! İşte Banka Banka Konut Faiz Kredi Oranları

Düşük KPSS Puanı, En Az Lise Mezunu Olanlar Dikkat! Memur Alımları Başladı: 50-70 Puanla Memur Olma Fırsatını Kaçırmayın!

SGK girişi 1993, 1998, 2001 ve 2005 yılı olan kadın ve erkeklere erken emeklilik

12 Milyon 200 Bin Emekliye 7.000 TL Ek Ödeme Müjdesi Az Önce Geldi

21 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları! Aşk, Sağlık, Para ve İş Falı

2023 Model Ford Focus İcradan Satılık: İşte Aracın Detayları ve İhale Bilgileri