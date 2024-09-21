EPDK, 2025 Elektrik İletim Ek Ücretini Belirledi

EPDK, 2025 Elektrik İletim Ek Ücretini Duyurdu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 2025 yılında uygulanacak elektrik iletim ek ücretine dair önemli bir karar aldı. Kurumun belirlediği bu ücret, Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından belirlenen iletim tarifesinin binde beşi oranında olacak.

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EPDK'nın yeni kararına göre, 2025 yılı itibarıyla geçirilecek olan iletim ek ücreti 01 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Bu durum, enerji sektörü için önemli bir düzenleme olarak dikkat çekiyor.

Ücretler Nasıl Belirlenecek?

TEİAŞ, her ay iletim ek ücretlerini hesaplayacak ve bu ücret, bir sonraki ayın 25'ine kadar EPDK'nın hesabına yatırılacak. Bu sistem, hem tüketiciler hem de sektör aktörleri için önemli bir finansal düzenleme oluşturuyor.

Enerji fiyatlarının artışıyla birlikte, elektrik iletimine yönelik ek ücretlerin nasıl şekilleneceği, pazar dinamikleri açısından önemli bir meseledir.