EPDK'dan Akaryakıt Depolama Tarifelerine Yeni Düzenleme

EPDK Tarafından Akaryakıt Şirketlerine Uygulanan Depolama Tarifeleri Güncellendi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt sektöründeki bazı şirketlerin depolama tarifelerinde önemli değişiklikler yaptı. Bu düzenlemelere ilişkin kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni Depolama Bedelleri Neler?

Karara göre, ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi AŞ'nin Mersin'deki Karaduvar ve Liman tesislerine ilişkin bir yıl ve daha uzun süreli depolama anlaşmaları için günlük depolama hizmeti bedeli, metreküp başına 3,839 lira olarak belirlenmiştir. Ayrıca, şirketin bir yıldan kısa süreli depolama anlaşmaları için de günlük hizmet bedeli ve teslimat fiyatları duyurulmuştur.

ATAŞ’ın Mersin'deki iletim hatlarına ilişkin iletim hizmeti bedeli de ayrıntılı şekilde belirtilmiştir.

Diğer Şirketler İçin Belirlenen Bedeller

Diğer yandan, Çekisan Depolama Hizmetleri Limited Şirketi'nin Antalya Akaryakıt Terminali için günlük depolama hizmeti bedeli, metreküp başına 4,23 lira olarak tespit edilmiştir. Ayrıca, Kadooğlu Petrolcülük Taşımacılık Ticaret Sanayi İthalat ve İhracat AŞ’nin Mersin Tesisi için günlük depolama ücretleri de şu şekilde belirlenmiştir: benzin için 4,07 lira, motorin, bioyakıt ve havacılık yakıtı için 3,84 lira.

Kararlarda, bu hizmetlere ilişkin diğer ücretler, mücbir sebepler, ödeme koşulları ve diğer hükümlere dair ayrıntılı bilgiler de yer almaktadır.