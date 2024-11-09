EPDK'dan Yeni Kararlar: Petrol ve Elektrik Piyasasında Önemli Düzenlemeler

EPDK'dan Enerji Piyasasına Yönelik Yeni Düzenlemeler

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği ve Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında önemli kararlar aldı. Bu kararlar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Petrol Piyasası İçin Hizmet Şartları Güncellendi

EPDK'nın 10 Aralık 2014 tarihli toplantısında, petrol piyasasında dağıtıcı ve ihrakiye teslim lisansı sahiplerinin sahip olması gereken teknik ve ekonomik güç ile ilgili kararlara güncellemeler eklendi. Yeni düzenlemeye göre, petrol piyasasında dağıtıcı lisansı başvurusunda bulunan tüzel kişilerin aktif toplamı, minimum 125 milyon lira olarak belirlenmiştir.

Ek olarak, yeni geçici madde kapsamında, bu maddenin yayımından önce lisans alan dağıtıcı lisansı sahipleri, belirlenen aktif toplam miktarını sağladıklarını gösteren yeminli mali müşavir onaylı bilanço belgelerini 1 Haziran 2026 tarihine kadar EPDK'ye sunmak zorundadır.

Elektrik Piyasasındaki Geçerli Dönemler Belirlendi

EPDK'nın toplantısında, elektrik piyasasında faaliyet gösteren dağıtım şirketleri ve görevli tedarik şirketleri için gelir ve tarife düzenlemelerine esas parametrelerin geçerli olacağı beşinci uygulama dönemi 1 Ocak 2026 ile 31 Aralık 2030 tarihleri arasında belirlendi.

Ayrıca, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği çerçevesinde, önlisans sahibi tüzel kişilerde yüzde 10 ve üzerinde ortaklık değişikliği olduğunda yapılması gereken pay devirlerinde, mevcut ödenmiş sermayeye eklenmek üzere ana kaynağa ilişkin toplam yatırım tutarının yüzde 25'i oranında bir artış yapılması zorunlu olacak.

Bu düzenleme ile pay devri işleminin gerçekleşmesi durumunda, sermaye artırımı yükümlülüğünün belirtilen süre içinde gerçekleştirilememesi, onayın geçersiz sayılmasına ve önlisansın iptaline neden olabilecektir.

Belirlenen sermaye artırımı için gerekli belgelerin de kuruma sunulması gerekiyor.

Bu yeni kararlar, enerji piyasasında düzenlemelerin gelişimine katkı sağlayacak ve yatırımcılar için daha sağlam bir zemin oluşturacaktır.