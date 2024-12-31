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EPDK'nın 2025 Elektrik Hizmet Bedelleri Açıklandı

EPDK, elektrik hizmet bedellerini 2025 itibarıyla belirledi. Detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 21:07
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 21:07
EPDK'nın 2025 Elektrik Hizmet Bedelleri Açıklandı

EPDK'nın Elektrik Hizmet Bedelleri 2025 İçin Belirlendi

Elektrik sektöründe 1 Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak hizmet bedelleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlendi. EPDK'nın kararı, Resmi Gazete'nin 5. mükerrer sayısında yayımlandı.

Hizmet Bedelleri ve Uygulamalar

Buna göre, geçerli olacak güvence, kesme-bağlama, sayaç kontrol, ödeme ve ikinci bildirim bırakma bedelleri belirlendi. EPDK, güvence birim bedellerinin uygulama detaylarını açıkladı:

  • Sanayi, kamu ve özel sektör aboneleri için: 569.04 TL (kWh başına)
  • Mesken aboneleri için: 200.03 TL
  • Şehit aileleri ve muharip/malul gaziler için: 100 TL
  • Tarımsal faaliyetler, aydınlatma ve diğer aboneler için: 270.02 TL

Kesme-Bağlama ve Sayaç Kontrol Bedelleri

Elektrik kesme-bağlama hizmet bedellerinin alçak gerilim için 106.08 TL, orta gerilim içinse 799.06 TL olarak belirlenmesi kararlaştırıldı. Ayrıca kontrol bedelleri ise şu şekilde tespit edildi:

  • Tek fazlı aktif veya üç fazlı aktif/reaktif sayaç için: 148 TL
  • Akım trafolu ve/veya gerilim trafolu aktif/reaktif sayaçlar için: 187.05 TL

Ödeme Bildirimi ve İkinci Bildirim Bırakma Bedelleri

Ayrıca, görevli tedarik şirketlerinin dağıtım şirketlerinden aldıkları hizmet ücretleri de belirlendi. Alçak gerilim için ödeme bildirimi bırakma bedeli 3.16 TL, orta gerilim için ise 3.16 TL olarak ifade edildi. İkinci bildirim bırakma bedelleri ise alçak gerilim için 6.34 TL, orta gerilim için 63.57 TL olarak belirlendi.

Diğer Hizmet Bedelleri

EPDK, ayrıca şebeke işletmecisi başvuru ve yıllık işletim bedeli, görevli tedarik şirketleri yıllık işletim bedeli gibi diğer önemli hizmet bedellerini de onayladı. Bunun yanı sıra, 50 kilovat ve altı çatı ve cephe uygulamalı güneş enerjisi için proje onay ve kabul işlemleri bedelinin yanı sıra otomatik sayaç okuma sistemi ilave veri talebi bedelini de belirledi.

EPDK'nın belirlediği alçak ve orta gerilim elektrik hatları için bağlantı bedeli, güneş enerjisine dayalı lisanssız elektrik üretim tesisleri için proje onay ve kabul bedeli ile teknik kalite ölçüm hizmet bedeli de onaylandı.

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