EPDK, Petrol ve LPG Promosyon Kararında Değişiklik Yaptı

EPDK, petrol ve LPG promosyon kararında değişiklik yaptı; ücretsiz veya indirimli akaryakıt/otogaz LPG seçenekleri finansal promosyon kapsamında tüketici lehine sunulacak. Yürürlük 1 Nisan 2026.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 10:00
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 10:00
EPDK, Petrol ve LPG Promosyon Kararında Değişiklik Yaptı

EPDK, petrol ve LPG promosyon kararında değişiklik yaptı

Resmi Gazete'de yayımlandı — Tüketici lehine yeni seçenekler getirildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) petrol ve LPG piyasalarında uygulanan promosyonlara ilişkin Kurul kararında değişikliğe gitti. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, finansal promosyon kapsamında, tüketicinin faydalanabileceği seçeneklerden birinin ücretsiz veya indirimli akaryakıt veya otogaz LPG olması şartı ile tüketici lehine finansal faydalar sağlanmasına yönelik farklı seçeneklerin sunulmasına da imkan tanındı. Düzenleme, promosyon uygulamalarına tüketici odaklı alternatifler ekliyor.

Değişiklik, 1 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Finansal Raporlama Standartları'nda Güncelleme: KGK Uluslararası Değişiklikleri Mevzuata Aldı
2
TÜRİB: Tarım Vadeli İşlemler Piyasası 2026'da Hayata Geçecek
3
EPDK, Petrol ve LPG Promosyon Kararında Değişiklik Yaptı
4
Fed 25 Baz Puan İndirdi: Federal Fon Oranı Tahminleri Aşağı Yönlü Revize Edildi
5
Kilis'te Ünlü Zabaran Patlıcanının Hasadı Başladı
6
ABD'de Petrol Sondaj Kuleleri 6 Artışla 424'e Yükseldi
7
Bakan Bayraktar: Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan Petrol Akışı Yeniden Başladı

Ümraniye'de Öğrencilere Her Akşam Ücretsiz Öğrenci Lokantası

Türkiye-ABD Arasında Tarihi Nükleer İşbirliği Mutabakatı İmzalandı

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Yatağan Personeline 97.000 TL

Esnafa 3 Ay Ertelemeli Masrafsız Kredi: Şekerbank'tan Ahilik Haftası Desteği

Canik'te şartsız burs: Üniversiteye yerleşen öğrencilere 4 yıl boyunca destek

Türkiye Finans'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 29.500 TL'ye Varan Ödeme

2025'te Ev Hanımlarına Müjde: Emeklilik ve Nakit Destek Paketi

Bakanlık Açıkladı: Baklava, Sucuk, Peynir ve Zeytinyağında Hileli Ürünler Listesi

Yalova'da 3 Büyük İhale: Çocuk Parkından Medikal Gaza Tarihler Belli

EGM Promosyonunda Rekor Talep: 270 Bin TL Nakit ve 600 Bin TL Faizsiz Kredi

MEB'den Öğretmenlere Müjde: Divarese'de %60'a Varan İndirim Başladı

Gece ATM Komisyonu: Bankaların 'İşlem Saati Dışı' Tuzağı