EPDK, petrol ve LPG promosyon kararında değişiklik yaptı

Resmi Gazete'de yayımlandı — Tüketici lehine yeni seçenekler getirildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) petrol ve LPG piyasalarında uygulanan promosyonlara ilişkin Kurul kararında değişikliğe gitti. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, finansal promosyon kapsamında, tüketicinin faydalanabileceği seçeneklerden birinin ücretsiz veya indirimli akaryakıt veya otogaz LPG olması şartı ile tüketici lehine finansal faydalar sağlanmasına yönelik farklı seçeneklerin sunulmasına da imkan tanındı. Düzenleme, promosyon uygulamalarına tüketici odaklı alternatifler ekliyor.

Değişiklik, 1 Nisan 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.