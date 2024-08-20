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EPİAŞ ve Özbek Emtia Borsası İşbirliği

EPİAŞ ile Özbek Emtia Borsası arasında enerji ve emtia piyasalarında işbirliği için mutabakat belgesi imzalandı.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 20:28
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 20:33
EPİAŞ ve Özbek Emtia Borsası İşbirliği

EPİAŞ ve Özbek Emtia Borsası Arasında Önemli İşbirliği

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) ve Özbek Emtia Borsası (UZEX), enerji ve emtia piyasalarında işbirliğini derinleştirmek amacıyla bir mutabakat belgesi imzaladı. Bu önemli adım, iki kurumun ortak projeleri geliştirmesi ve deneyimlerini paylaşması açısından büyük bir fırsat sunuyor.

İmza Töreni

İmza töreni, EPİAŞ Genel Müdürü Taha Meli Arvas ile UZEX Yönetim Kurulu Başkanı Badriddinov Ziyoviddin Bositovich’in katılımıyla gerçekleştirildi. Bu işbirliği, enerji ve emtia sektörlerinin büyümesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Açıklamalar

EPİAŞ Genel Müdürü Taha Meli Arvas, bu işbirliği hakkında şu yorumda bulundu: "Türkiye'nin enerji borsası olarak, Özbekistan'da enerji ve emtia piyasalarının gelişimine yönelik deneyim ve teknolojik çözümlerimizi paylaşmaya hazırız." Bu yaklaşım, iki tarafın da karşılıklı fayda sağlamasına olanak tanıyacak.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) ile Özbek Emtia Borsası (Uzbek Commodity Exchange - UZEX) iş...

Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) ile Özbek Emtia Borsası (Uzbek Commodity Exchange - UZEX) iş birliği yapacak. İki kurum arasında enerji ve emtia piyasalarında işbirliğini artırmak amacıyla bir mutabakat belgesi imzalandı. İmza töreni EPİAŞ Genel Müdürü Taha Meli Arvas (solda) ve UZEX Yönetim Kurulu Başkanı Badriddinov Ziyoviddin Bositovich'in (sağda) katılımlarıyla düzenlendi.

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